Гражданам Украины разрешено оставаться в Азербайджане без ограничений срока

30 октября 2022, 14:36

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Граждане Украины, прибывшие в Азербайджан, могут оставаться в стране неограниченное время, а не 90 дней, объявили власти страны, объяснив решение отменить лимит пребывания просьбами приехавших с Украины.

Как писал "Кавказский узел", после начала военной операции российских войск на Украине в Азербайджан начали прибывать граждане Украины. К 10 мая в Азербайджан прибыли более 4200 граждан этой страны. Граждане стран, с которыми у Азербайджана безвизовый режим, могут находиться в стране до 90 дней, если у них нет специального разрешения на более длительное пребывание, но срок пребывания граждан Украины будет продлен, поскольку они пока не могут вернуться в свою страну, сообщил 10 мая руководитель миграционной службы Вюсал Гусейнов.

К 20 мая снизился поток этнических азербайджанцев, желающих вернуться с Украины на родину, поскольку все, кто хотел выехать, уже уехали, рассказали активисты, занимающиеся их эвакуацией. Консульство в Харькове возобновило работу, но оказывает помощь в первую очередь гражданам Азербайджана, сообщили в дипмиссии.

Граждане Украины, прибывшие в Азербайджан, могут оставаться в стране на неограниченный срок, сообщил начальник управления миграционного контроля Государственной миграционной службы Руфат Ибрагимов.

По закону граждане Украины могут находиться в Азербайджане 90 дней, но этот временной лимит отменен, подчеркнул он. "То есть граждане Украины по истечении 90 дней могут оставаться в нашей стране", - привело 28 октября слова Ибрагимова Meydan TV на своем сайте.

Руководитель пресс-службы ведомства Эльнур Калантаров уточнил, что "в связи с ситуацией на Украине" власти принимают во внимание обращения граждан, прибывших в Азербайджан из этой страны, пишет Turan.

Напомним, уроженцы Азербайджана, которые после начала военной операции покинули Украину и вернулись на историческую родину, в апреле пожаловались на недостаточное внимание властей к их проблемам. По их словам, искать себе жилье и средства для существования приходится самостоятельно. Приехавшие с Украины граждане Азербайджана не могут рассчитывать на помощь госструктур в родной стране, если не имеют статуса беженцев, указал генсекретарь Рады азербайджанцев Украины Джейхун Мамедов.

Ранее работник Госслужбы миграции Азербайджана сообщил "Кавказскому узлу", что статус беженца может быть выдан только гражданам Украины, заявившим о невозможности проживания в этой стране по политическим причинам, а выехавшие в связи с боевыми действиями к этой категории не относятся, за исключением тех, кто покинул районы Украины, контролируемые российской армией. По его словам, в Азербайджане нет лагеря для иностранных беженцев, существует лишь Центр временного содержания незаконных мигрантов, но туда прибывших с Украины не расселяют.

Отметим, что Азербайджан неоднократно оказывал помощь жителям Украины. Так, 3 августа в Варшаву вылетел самолет со 101 тонной продуктов для жителей Украины, продовольственные товары были предоставлены администрациями Баку и Гянджи.

С 19 марта по 5 июля для жителей Украины из Азербайджана были направлены, по подсчетам "Кавказского узла", не менее 279 тонн гуманитарной помощи. Ранее, 12 марта, Азербайджан направил на Украину продукты и лекарства на 5,5 миллиона евро, а 26 февраля из Баку в польский город Жешув для граждан Украины был отправлен самолет с лекарствами на 5 миллионов евро.

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