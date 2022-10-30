Резервист застрелен в армянской воинской части

30 октября 2022, 14:08

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Военнослужащий-резервист Мисак Петросян погиб от огнестрельного ранения в одной из воинских частей Армении, в убийстве заподозрен его сослуживец.

Рядовой-резервист Мисак Петросян,1985 года рождения, скончался от огнестрельного ранения, сообщила пресс-служба Минобороны Армении.

По данным ведомства, Петросян погиб от выстрела, сделанного сослуживцем, пишет сегодня News.am.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с инцидентом, который, по версии следователей, произошел на боевом посту оборонительного участка одной из воинских частей.

По предварительным данным комитета, другой рядовой-резервист поссорился с Мисаком Петросяном, после чего выстрелил в него из автомата, а затем ранил себя в ногу, информирует сегодня "Новости-Армения".

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