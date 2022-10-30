30 октября 2022, 14:08

Резервист застрелен в армянской воинской части

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Военнослужащий-резервист Мисак Петросян погиб от огнестрельного ранения в одной из воинских частей Армении, в убийстве заподозрен его сослуживец.

Рядовой-резервист Мисак Петросян,1985 года рождения, скончался от огнестрельного ранения, сообщила пресс-служба Минобороны Армении.

По данным ведомства, Петросян погиб от выстрела, сделанного сослуживцем, пишет сегодня News.am.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с инцидентом, который, по версии следователей, произошел на боевом посту оборонительного участка одной из воинских частей.

По предварительным данным комитета, другой рядовой-резервист поссорился с Мисаком Петросяном, после чего выстрелил в него из автомата, а затем ранил себя в ногу, информирует сегодня "Новости-Армения".

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Примечание:

"Следствие объяснило смерть армянского военного ошибкой сослуживца", "Найден один из пропавших без вести армянских солдат", "Родственники солдат потребовали от Минобороны Армении сведений о пропавших без вести".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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