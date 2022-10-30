30 октября 2022, 11:00

Отчет о выплатах на детей Кабардино-Балкарии вызвал критику родителей

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Отдел Пенсионного фонда по Кабардино-Балкарии отчитался, что в республике почти 48 тысяч малообеспеченных семей получают выплаты на детей. Прокомментировавшие отчет пользователи соцсети заявили, что добиться этих выплат очень сложно, в том числе из-за бюрократии.

В Кабардино-Балкарии выплаты на детей в возрасте от 8 до 17 лет получают 47 810 семей, информировала пресс-служба отделения Пенсионного фонда по республике.

Выплата назначается малообеспеченным семьям, если ежемесячный доход на человека в семье не превышает регионального прожиточного минимума на душу населения. В Кабардино-Балкарии эта сумма равна 14 894 рублям. <…> Второе условие – если собственность семьи не превышает требования к движимому и недвижимому имуществу", – привело 28 октября сообщение пресс-службы ИА "Кабардино-Балкария".

Отчет отделения Пенсионного фонда о выплатах на детей был опубликован 28 октября в Instagram-паблике* chp_nalchik_, на который подписаны около 19,8 тысячи пользователей на 10.45 мск 30 октября эта запись набрала  62 комментария и 81 отметку "нравится".

"Почти всем после рассмотрения пришёл отказ", – заявил пользователь miss_endj.

"Не все малоимущие подпадают под эти выплаты. И не только на эти, но и на другие", – написал пользователь с ником zarabotok.

"Уже не верю, что получу", – отметил пользователь zara1955ssdf.

"Как-то странно они считают в свою пользу, не учитывая, что люди платят налоги. Четыре раза отказали, хотя по факту не выходит прожиточный минимум", – пожаловалась aneta_sh__.

"В Кабардино-Балкарии почти 48 000 малоимущих семей. Это просто ужас", – считает _3722_.

"Ни под одну выплату не подпадаю. Почему налоги считают? Видите ли, у нас превышает на 200 рублей. Трое детей и 100 рублей не получаем. Лучше всем детям, никого не обделяя по пять тысяч бы дали", – подчеркнула zalina_balkar166.

"Кто-то должен получать, но множество причин для отказа придумывают", – заявила indi_shogenova.

"Есть семья, где муж не работает, ухаживает за инвалидом за 1200 рублей от Пенсионного фонда. Жена самозанятая и ребёнок. Так четыре раза отказали! Где справедливость? Кто же попадает тогда, если таким отказывают?" – спросил пользователь fa.zhek.

"Третий месяц ждём, пора уже назначить выплаты, надоело", – написала di_khat.

"Бумажная волокита, сидят за компьютером и ничего не понимают", – пожаловалась kardanova_0610.

"Кавказский узел" не может проверить достоверность утверждений пользователей соцсети.

Напомним, 18 сентября жители Кабардино-Балкарии назвали мизерным повышение зарплат бюджетникам. Распоряжение премьер-министра России повысить на 4% зарплату работникам госучреждений практически не отразится на доходах бюджетников, поскольку повышается лишь оклад, отметили они в соцсети.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"В Кабардино-Балкарии обсудили проблему выплат компенсаций жертвам репрессий", "Власти Кабардино-Балкарии ввели новые выплаты многодетным семьям", "Медработники Кабардино-Балкарии начали получать доплаты после жалоб".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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