Идея с охраной студентами правопорядка в Новочеркасске вызвала иронию в соцсети

30 октября 2022, 10:04

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Власти Новочеркасска привлекли студентов к охране правопорядка, объяснив это введением в Ростовской области "среднего уровня реагирования". Комментаторы во "ВКонтакте" заявили, что патрулированием должна заниматься полиция, и что у студентов недостаточно опыта, чтобы среагировать правильно в случае ЧП.

Как сообщал "Кавказский узел", 19 октября президент России Владимир Путин установил в ряде регионов России, в частности в Ростовской области и Краснодарском крае, особый режим – "средний уровень реагирования", который предусматривает, в том числе, проведение досмотра транспорта и ограничение свободы передвижения.

В Новочеркасске студенты училищ, колледжей и вузов стали принимать участие в патрулированиях улиц, которые проводят полицейские и казаки. Ранее местные власти разослали в учебные заведения письма, с просьбой выделить максимально возможное количество совершеннолетних студентов. Время работы этих патрулей – с 16.00 до 22.00, информировал 28 октября "Ёрш Новочеркасск".

Чиновники сослались на Указ президента о введении в Ростовской области среднего уровня реагирования. Издание отметило, что в мэрии Новочеркасска подтвердили подлинность письма, направленного в учебные заведения.

Фотографию письма 28 октября опубликовал "Блокнот Ростов-на-Дону". Подлинность письма подтвердила руководитель пресс-службы администрации Новочеркасска Дина Муратова. "Помимо студентов привлекаются и другие дружины. В частности, есть дружина, сформированная из сотрудников администрации и подведомственных учреждений", – привел ее слова "Блокнот Ростов-на-Дону".

Пост о том, что в Новочеркасске студенты привлечены к патрулированию, был размещен вечером 29 октября в соцсети "ВКонтакте" в группе "Нетипичный Ростов-на-Дону", на которую подписаны почти 356 тысяч пользователей. На 10.00 мск 30 октября эта запись набрала 73 отметки с реакцией пользователей и 33 комментария. Большая часть их авторов высказалась с иронией.

"А что студенты смогут сделать в случае чего?" – спросила Юлия Карнаухова.

"Разложить ряд Фурье", – ответил ей Санёк Павлов.

"А сколько лет этим совершеннолетним? Пускай паспорта носят с собой, а то подразделение по делам несовершеннолетних им всю охоту отобьет ходить по ночам", – заявил Анатолий Васильевич.

"А полиция за что деньги получает?" – спросила Светлана Колесникова.

"За то, чтобы несогласных с политикой властей прессовать", – ответил ей Илья Капустин.

"Что тут такого? А как в Советском Союзе были дружинники? Я когда учился в техникуме, у нас была добровольная дружина, и мы вместе с сотрудниками патрулировали город. Я считаю это нормально", – отметил Вячеслав Степанченко.

"Вячеслав, вот именно, что добровольная", – ответил ему Влад Батыкян.

"Позорище", – написал Никита Варфоломеевич.

"А чего позорного? Воспитанием молодёжи надо заниматься", – ответил ему Александр Миляков.

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