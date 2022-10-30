Активисты в Кутаиси потребовали проверить чиновников на предмет коррупции

30 октября 2022, 07:20

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Активисты потребовали от правоохранителей расследовать, на какие цели власти Кутаиси потратили 800 тысяч лари из бюджета, выделенных ранее на ремонт местного парка. Ремонт затянулся, а чиновники объявили новый тендер, заявили они.

В отношении чиновников из мэрии Кутаиси необходимо провести расследование на предмет коррупции, так как в городе затянулся ремонт некоторых объектов, заявили активисты. Они считают, что это произошло из-за нецелевого расходования бюджетных денег и махинаций с ними.

Речь в частности идет о ремонте местного парка. На эти цели из бюджета было выделено около 800 тысяч лари (около 290 тысяч долларов, – прим. "Кавказского узла"). Улицы в этом месте остаются перекопанными несколько месяцев, и работы еще не завершены, передал вечером 29 октября на своем сайте телеканал "Мтавари архи".

"Мэрия Кутаиси выделила на ремонт этого объекта 800 тысяч лари, в том числе некоторая часть была потрачена на уличную инфраструктуру и проезжую часть. А позже выяснилось, что дорожное управление намерено отремонтировать проезжую часть отдельно, и что объявило для этого тендер", – приведены в публикации слова активиста Темура Цамцимашвили.

Активисты призвали правоохранительные органы провести проверку и возбудить уголовное дело.

Телеканал также опубликовал видеорепортаж, на кадрах которого показана городская улица, асфальт на которой весь в ухабах, по ним едут машины. Затем показана другая часть улицы, на ней верхний слой асфальта снят дорожно-фрезерной машиной. По этой части улицы также плотным потоком едут автомобили. На другом участке показан экскаватор, который работает посередине проезжей части.

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