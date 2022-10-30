Эвакуация пациентов в Бак, фото: стоп-кажр видео канала APA TV https://www.youtube.com/watch?v=NFFsX1dwaQA

30 октября 2022, 06:26

73 пациента оздоровительного центра в Баку эвакуированы из-за пожара

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Пожар возник в подвале Бакинского оздоровительного центра, из-за сильного задымления пришлось эвакуировать пациентов, в том числе тяжелобольных и несовершеннолетних.

Пожар в Бакинскому оздоровительном центре на улице Н. Юсифбейли произошел сегодня, 30 октября.

Из здания были эвакуированы 73 пациента, в том числе 14 несовершеннолетних, а также 57 работников. Пациенты центра с тяжелыми заболеваниями были переведены в разные частные клиники, пишет media.az.

Огонь удалось потушить спустя примерно час после возгорания. Выяснилось, что пожар возник в подвале центра, где хранились ненужные предметы, в том числе сделанные из пластика. С этим связано сильное задымление. Пострадавших в результате происшествия нет, сообщает caliber.az.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в апреле в ночном клубе LocationBaku произошел взрыв. В результате взрыва были повреждены также 14 автомобилей, одна квартира и два нежилых помещения. В результате взрыва газа в ночном клубе в Баку погибла 43-летняя сотрудница клуба Майя Ахундова, общее число пострадавших составило 37, четверо из которых находились в крайне тяжелом состоянии. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело о нарушении норм пожарной безопасности и халатности.

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Примечание:

"Два человека пострадали при взрыве газа во Владикавказе", "Врачи сообщили о состоянии пострадавших при взрыве в Тбилиси", "Следком назвал утечку газа причиной взрыва в Каспийске".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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