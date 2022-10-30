Пашинян избран главой "Гражданского выбора"

30 октября 2022, 03:45

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На съезде правящей в Армении партии "Гражданский выбор" премьер-министр Никол Пашинян был избран председателем совета партии.

В Ереване состоялся 6 съезд правящей партии "Гражданский договор", на котором был избран Совет правления партии.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 29 октября избран председателем Совета правящей партии "Гражданский договор". В совет партии вошли помимо премьер-министра Никола Пашиняна, который стал председателем правления, также министр обороны Сурен Папикян, спикер парламента Ален Симонян, вице-спикер парламента Рубен Рубинян, бывший вице-премьер Тигран Авинян, пишет news.am.

В съезде участвовали 1064 человек, в голосовании - 1024 члена партии. Отметим, что за кандидатуру Никола Пашиняна в Совете правления партии отдал голос 941 участник съезда, пишет "Спутник-Армения".

На съезде партия также утвердила три приоритета на 2021-2026 годы - установление всеобъемлющего и прочного мира, формирование качественной и доступной системы образования, строительство профессиональной боеспособной армии. Также партия утвердила новую программу и новый устав, пишет newsarmenia.am.

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