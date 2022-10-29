Житель Карачаево-Черкесии оштрафован за экстремистские песни

29 октября 2022, 06:31

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Суд оштрафовал жителя Карачаево-Черкесии Евгения Крикунова за публикацию в соцсети нескольких песен, признанных экстремистскими.

Зеленчукский районный суд Карачаево-Черкесии признал сотрудника одной из воинских частей виновными в распространении экстремистских материалов.

По данным постановления по делу об административном правонарушении, которое было опубликовано на сайте суда 28 октября, Евгений Крикунов на своей странице в соцсети "Одноклассники" разместил аудиозаписи, который были включены в федеральный список экстремистских материалов. Она находились в открытом доступе. О каких конкретно песнях идет речь - в постановлении не указано.

В отношении Крикунова был составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.29 КоАП РФ.

В судебном заседании Крикунов полностью признал вину в совершении административного правонарушения, раскаялся в содеянном. Суд учел смягчающие обстоятельства, не нашел отягчающих и оштрафовал мужчину на 1000 рублей.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в сентябре суд оштрафовал на 1000 рублей жителя Астраханской области Бекхана Муцураева за публикацию в соцсети композиции барда Тимура Муцураева.

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*21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.