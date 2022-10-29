29 октября 2022, 03:37

Патриархия Грузии ввела ограничения для журналистов

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Решение ввести аккредитацию для журналистов связано с тем, что представители отдельных СМИ нарушают нормы поведения, заявил представитель грузинской патриархии Андрий Джагмаидзе.

Андрий Джагмаидзе, который является главой службы по связям с общественностью, заявил на брифинге, что  для тех представителей СМИ, которые хотят работать "в пространствах, принадлежащих патриархии", нужно получить аккредитация. Тем не менее, по его словам, священнослужителя и в таком случае оставляют за собой право не допускать на мероприятия конкретных сотрудников СМИ, пишут 28 октября "Новости-Грузия".

Джагмаидзе отметил, что данное решение продиктовано тем, что "представители некоторых СМИ не разделают подход патриархии и не соблюдают порядок, который основывается на законе". Он также уточнил, что право собственности на религиозные объекты позволяет "использовать правило аккредитации".

Представитель патриархии также отметил, что решение о допуске журналистов будет принимать специальная служба охраны.

На пресс-конференцию не допустили представителей оппозиционного телеканала "Мтавари", чьи сотрудники, по словам Джагмаидзе, продемонстрировали "недостойное поведение", в частности, во время брифинга решили обойти помещения Патриархии без разрешения на ведение съемки, сообщает "Грузия-онлайн".

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Примечание:

"Публикация тайной записи беседы грузинских журналистов обернулась уголовным делом", "Грузинские активисты пожаловались в прокуратуру на прослушку разговоров", "Грузинские политологи спрогнозировали негативные последствия слива слежки за дипломатами".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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