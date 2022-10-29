29 октября 2022, 04:36

Продлен арест Игорю Паскарю

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Ростовчанину Игорю Паскарю, обвиняемому в том, что кинул "коктейль Молотова" в здание ФСБ, продлен арест на полгода.

Как сообщал "Кавказский узел", 16 июня в Краснодаре полицией был задержан 46-летний житель Волгоградской области Игорь Паскарь, который кинул в здание краевого управления ФСБ "коктейль Молотова", и в результате загорелся коврик для ног около входа. Паскарь был обвинен в совершении теракта и в вандализме по мотивам политической ненависти. После ареста Паскарь был помещен в СИЗО.

Южный военный суд в Ростове-на-Дону 28 октября продлил срок содержания под стражей для Игоря Паскаря, обвиняемого в попытке поджога краснодарского краевого управления ФСБ, пишет "ОДВ-Инфо"*.

Арест Паскарю продлен на полгода. Суд также объявил, что дело будет слушаться в открытом режиме.

Дело Паскаря - первое об антивоенных поджогах, которое рассматривается в суде. Следующее заседание по нему назначено на 10 ноября, пишет Telegram-канал "Зона солидарности".

Комментариев от Игоря Паскаря или его адвоката пока не поступало.

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**  21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Краснодарский активист обвинен в дискредитации армии", "Активист задержан на пацифистском пикете в Краснодаре", "Активисты задержаны на акции против мобилизации в Краснодаре".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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