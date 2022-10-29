29 октября 2022, 00:11

Минюст объявил адвоката Беньяша иноагентом

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Краснодарский адвокат Михаил Беньяш внесен в реестр физлиц-иноагентов, который ведет Минюст России. 

Имя Михаила Беньяша с 28 октября находится в реестре физлиц-иноагентов на сайте Минюста РФ под номером 45. В качестве причины его внесения в список ведомство указало "осуществление политической деятельности", а источником его иностранного финансирования назвало Украину.

Сам адвокат по состоянию на 23.59 мск 28 октября не прокомментировал в своем Telegram-канале новый статус, однако его подписчики это событие отметили. Под последним постом более 30 комментариев посвящены тому, что Беньяш внесен в список иноагентов.

"Поздравляю Михаила, (...) это признание за человеком реальных заслуг перед обществом", - написал пользователь Telegram Nikolay Mrykhin.

"Ну вот государство и признано Ваши заслуги перед обществом, заслуги адвоката в защите права от произвола. Какое государство - такое и признание", - констатировал Aleksey. 

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Участники дискуссии в Москве раскритиковали законы об иноагентах", ""ОВД-Инфо"*: закон об иноагентах привел к массовой дискриминации в России", "Журналистки в Краснодаре выступили против закона об иноагентах".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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