Пользователей соцсети заинтересовал роман о кабардинском коне

28 октября 2022, 23:59

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Роман адыгского писателя Мухадина Кандура "Кабардин" вышел в издательстве Марии и Виктора Котляровых тиражом 500 экземпляров. Пользователи Instagram* сочли, что это слишком маленький тираж для книги.

Как писал "Кавказский узел", в апреле 2016 года издательство Марии и Виктора Котляровых в Кабардино-Балкарии выпустило книгу адыгского писателя Мухадина Кандура "Дети диаспоры". Произведение написано на английском языке, на русский его перевела супруга писателя - кабардинская поэтесса Люба Балагова.

Предки Мухадина Кандура эмигрировали в Османскую Турцию, откуда переселились в Иорданию. Сам писатель учился и работал в США, сейчас живет в Лондоне. В 2008 году ему было присвоено звание "Народный писатель КБР". 70-летие писателя широко отмечалось в республике.

В издательстве Марии и Виктора Котляровых в Нальчике опубликован новый роман Мухадина Кандура “Кабардин”. "Историко-приключенческий роман Мухадина Кандура, британца черкесского происхождения, без сомнения привлечет внимание читателей. Перед нами невероятная история приключений Кабардина – коня черкесской породы, рожденного на Кавказе: о том, как он оказался на севере Англии во времена правления римского императора Марка Аврелия Антония (121–180 н. э.)", - сообщил издатель Виктор Котляров на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Он добавил, что роман Мухадина Кандура основан не только на авторском воображении, но и на реальной истории. "Книга в твердом переплете на отбеленной бумаге вышла в популярной серии "Библиотека избранного", указано в сообщении от 25 октября.

Информацию о выходе книги опубликовал сегодня Instagram*-паблик "ЧП Нальчик", на который подписаны 336 тысяч человек. К 20.50 мск публикация набрала 409 отметок "нравится" и 25 комментариев.

Пользователи соцсети указали, что это слишком маленький тираж для издания. "500 экземпляров. Как-то очень мало", - написал пользователь duhi_v__nalchike. "Молодцы, только мало экземпляров", - отметил maikop_cherkes. "Где можно заказать, кто знает?" - поинтересовалась darina_nafedz.

Некоторыe пользователи поинтересовались книгами на кабардинском языке. "У кого есть ненужные книги на кабардинском языке? Папе 82 года, он очень любит читать книги на кабардинском языке. Всё перечитал в библиотеке", - написала dinarochka_020886_.

Кабардинская порода лошадей исторически была создана для дальних переходов и для войны, она отличается особой выносливостью и скоростью, рассказали ранее "Кавказскому узлу" историки и конезаводчики.

Черкесская организация "Хасэ всадников", которая занимается возрождением кабардинской породы лошадей, как правило, дважды в году проводит конные переходы в память о жертвах Кавказской войны и в другие памятные даты. Они привлекают молодежь тем, что обеспечивают передачу культурной традиции от старших поколений, дают чувство единства и солидарности и выполняют функции консолидации людей разных возрастов, говорится в материале старшего научного сотрудника Центра цивилизационных и региональных исследований РАН Наимы Нефляшевой "Конь и всадник". Мужские союзы против радикализации", подготовленном для "Кавказского узла".

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.