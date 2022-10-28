Meydan TV озвучило детали рассказа азербайджанского полковника о злоупотреблениях в Минобороны

28 октября 2022, 15:11

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Перед карабахской войной 2020 года в азербайджанской армии числились не менее 1500 женщин, обслуживающих высокопоставленных военных, тогда как деньги на подготовку бойцов не выделялись, а земли, выделенные в Баку под воинские части, были приватизированы, следует из второй части рассказа полковника Бабека Самидли, который незадолго до своей гибели описал масштабы коррупции в азербайджанской армии.

Как писал "Кавказский узел", сегодня Meydan TV опубликовало в своем YouTube-канале вторую часть аудиозаписи беседы замкомандира корпуса азербайджанской армии полковника Бабека Самидли с неизвестным собеседником, в которой, как и в первой части, военный говорил о масштабах коррупции в .армии и ее боеспособности.

В новом опубликованном фрагменте Самидли рассказал, что в армии есть "небоеспособные женщины", при этом полковник подчеркнул, что ему не дают подготовленных военных "под предлогом того, что нет финансов". Также, по словам Самидли, территории бывших воинских частей в Азербайджане приватизируются в интересах высшего командования.

Полный перевод второго фрагмента беседы Бабека Самидли с неизвестным собеседником Meydan TV опубликовало сегодня в своем YouTube-канале. Согласно публикации, полковник сообщил, что только в одном гарнизоне было 200 женщин, служивших там не для военных целей. "Если брать всех, в действующей, идущей на тотальную войну армии было 1500-2000 небоеспособных женщин. И вместо них мне не давали штат, якобы средств не было. Лучше бы дали мне вместо них двухтысячный штат горно-десантной бригады, и у меня была бы двухтысячная бригада коммандо", - приводятся слова Самидли в публикации.

Отвечая на вопрос, что эти женщины делали в Баку вместо подготовленных бойцов, Самидли сказал: "Ничего. Удовлетворяли их сексуальные потребности. Руководителей, тех, кто на посту". В ответ на уточняющий вопрос Самидли назвал имена двух людей из числа руководителей Минобороны и генштаба Вооруженных сил.

"Там порядочных женщин, которые работали исключительно для того, чтобы содержать семью, по пальцам пересчитать. А так, на кого посмотришь, все в мини-юбке… Сколько было этих… всех устроили там на работу, а государство выплачивало им зарплату. Я уволил из своего корпуса 50-60 процентов из них. Как только вступил на эту должность уволил 50-60%. Они были непригодные ни к чему", - сказал Бабек Самидли.

Собеседник уточнил, что, по словам полковника, офицеры "остались без жилья", а жилье было отдано этим женщинам. "И столько лет это продолжалось", - подтвердил Бабек Самидли.

Заместитель командира корпуса, полковник Бабек Самидли принимал участие в 44-дневной карабахской войне и погиб спустя несколько дней после ее окончания, 23 ноября 2020 года при подрыве на мине во время поиска тел погибших в зоне конфликта.

Кроме того, по словам Самидли, на землях, выделенных в Баку для военных, "все воинские части упразднили". "Столько частей, 502-я, в Бадамдаре девятьсот какая-то, вспомню, скажу. Упразднили воинские части в центре города, а эти участки приватизировали. И все купили себе виллы, земли. Это самые дорогие места в Баку. Если поменять их на деньги, всех офицеров армии можно было обеспечить жильем, и с государства сняли бы нагрузку", - сказал полковник.

На уточняющий вопрос, кто купил себе там земли и виллы, Самидли вновь назвал имена трех высокопоставленных военных, добавив, что они "всех своих родственников обеспечили жильем". "И вся воинская часть, все это знают?" – спросил собеседник полковника. "Да, да. Связи в кадровых назначениях, этот своих, тот своих родственников", - ответил Самидли.

Meydan TV подчеркнуло, что обратилось в Минобороны и Генпрокуратуру в связи с распространённой аудиозаписью полковника, но обращения остались без ответа.

Напомним, 25 октября Meydan TV опубликовало первый фрагмент аудиозаписи беседы, в котором Самидли заявил, что Азербайджан был не готов к карабахской войне 2020 года ни по снаряжению, ни по подготовке военных, а руководство армии заставляли занижать данные об обороноспособности Армении. По мнению Самидли, одержать победу помогла Турция, которая, в частности, поставляла "Байрактары".

На первую часть аудиозаписи обратил внимание автор блога "Политическая география Южного Кавказа" на "Кавказском узле". "Meydan.TV обещает дать продолжение. Здесь интересно вот что: в отличие от пропагандистских излияний в ресурсах типа [провластных СМИ], о войне рассказывает человек, непосредственно в ней участвовавший и даже руководивший на достаточно высокой позиции, чтобы понимать если не всю картину войны, то ее значительную часть. Разговор идет между азербайджанцами, поэтому никто ничего и не скрывает, другое дело, что это стало достоянием гласности благодаря СМИ", - написал он 27 октября в своей публикации "Новые сведения о том, как Турция была организатором войны 2020 года".

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