Фемида, фото: Елена Синеок, "Юга.ру"

28 октября 2022, 08:09

Смягчен приговор ростовским полицейским по делу об избиении задержанных

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Апелляционная инстанция сократила на девять месяцев срок лишения свободы бывшего ростовского полицейского, осужденного за избиение двух задержанных, а его напарнику заменила реальный срок на условный.

Как писал "Кавказский узел", 4 июня стало известно, что суд в Ростове-на-Дону приговорил сотрудника патрульно-постовой службы Альберта Адамяна к пяти годам колонии, а его напарника Сергея Овсиенко – к трем годам колонии, признав их виновными в превышении должностных полномочий. Суд пришел к выводу, что обвиняемые незаконно задержали и избили двух мужчин. Свою вину силовики не признали.

Ростовский облсуд удовлетворил апелляционную жалобу защиты и смягчил приговор бывшим полицейским Альберту Адамяну и Сергею Овсиенко. Адамяну назначено четыре года и три месяца колонии, а срок Сергею Овсиенко решено считать условным, сообщил 27 октября "Коммерсант".

Альберт Адамян обвинялся в двух эпизодах превышения полномочий, Сергей Овсиенко - в одном. По версии следствия, они остановили на улице прохожего для проверки документов, а после того как мужчина выразил несогласие с их действиями, повалили его на землю и избили. В результате потерпевший получил закрытую травму грудной клетки. По второму эпизоду Адамян обвинялся в аналогичном преступлении, пишет издание.

Доводы, содержащиеся в апелляционных жалобах, были предметом рассмотрения суда первой инстанции, который "дал им надлежащую оценку в приговоре, с которой соглашается судебная коллегия", говорится в апелляционном определении, опубликованном на сайте областного суда.

"Суд апелляционной инстанции с учетом положительных характеристик осужденных, их семейного положения, состояния здоровья осужденных и членов их семей считает возможным смягчить наказание, назначенное Адамяну А.А. по совокупности преступлений, а к Овсиенко применить ст. 73 УК РФ (условное осуждение. – Прим. "Кавказского узла") и назначить наказание условно с испытательным сроком", - сказано в документе.

Испытательный срок Сергею Овсиенко, которого областной суд постановил освободить из-под стражи, определен в три года. "Возложить на Овсиенко С.С. обязанности трудоустроиться, не менять постоянного места жительства, работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного", - отмечается в решении суда.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"На Кубани прокуратура завела на полицейского дело за нападение в зале суда", "Полицейские в Ростове-на-Дону заподозрены в избиении задержанного", "Суд избрал меру пресечения 25 подозреваемым по делу о взятках в Донском батальоне ДПС".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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