Андрей Уткин осужден за организацию двойного убийства

28 октября 2022, 06:21

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Суд назначил 12 лет и 6 месяцев строгого режима бывшему вице-мэру Ставрополя Андрею Уткину, признав его виновным в организации двойного убийства.

Как писал "Кавказский узел", в августе бывший заместитель мэра Ставрополя Андрей Уткин был обвинен в организации убийства двух человек. До этого, в 2019 году, Уткин получил четыре года колонии по делу о мошенничестве.

Андрей Уткин признан виновным в организации заказного убийства двух человек с особой жестокостью организованной группой. Осужденный заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, сообщила 27 октября прокуратура Ставропольского края.

Согласно версии обвинения, в декабре 2004 года Уткин задумал убийство двоих мужчин, которых считал причастными к произошедшему двумя месяцами ранее покушению на него. В начале 2005 года чиновник договорился с высокопоставленным силовиком, что сотрудники правоохранительных органов доставят этих людей на территорию пивоваренного завода в Пятигорске.

В условленном месте мужчин передали исполнителям убийства, которые применили к одному из них жестокие пытки, требуя сознаться в причастности к покушению на Уткина. Человека, привязанного к металлическому столу за руки и ноги, пытали паяльной лампой, снимая процесс на видеокамеру, а когда он признался - умертвили четырьмя ударами ножа и вбитой в ухо отверткой, говорится в публикации на сайте ведомства. Второй потерпевший, по данным прокуратуры, был убит семью ударами ножа. Тела обоих закопали в заранее подготовленной яме. Непосредственные исполнители преступления и силовик, ставший его соучастником, осуждены ранее и отбывают наказание, приговор Уткину в законную силу пока не вступил, отметили в надзорном ведомстве. Целью организаторов покушения на Андрея Уткина было имущество, которое принадлежало одной из учрежденных им фирм. Чиновник остался жив, так как взрывное устройство, установленное возле его дома, сработало позже, чем планировалось, отмечается в сообщении следственного управления СКР по Ставрополью от 27 октября. Комментариями Уткина или его адвокатов относительно приговора "Кавказский узел" пока не располагает.

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