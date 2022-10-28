Подтопление в Батуми, фото: Vesti.az

28 октября 2022, 04:37

Жители Батуми пожаловались на подтопление домов

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Улицы в Батуми оказались затоплены после сильного дождя, пострадали не менее 20 жилых домов. Горожане пожаловались на ущерб жилищам и мизерные суммы компенсаций.

В поселке Бони улицы из-за затопления стали непроходимыми, а на улице Пушкина в старом Батуми и в районе улицы Георгия Саакадзе оказались подтоплены квартиры на первых этажах.

«У меня первый этаж затопило, испортилась мебель, стиральная машина. Мэрия даст компенсацию 300 лари (примерно 108 долларов США), но это не покроет ущерб», - заявил в эфире "Аджара ТВ" житель улицы Сулаберидзе Александр Цилосани, чьи слова перевел корреспондент "Кавказского узла".

В поселке Урехи на фоне дождей активизировались оползневые процессы, в результате обвала грунта поврежден автомобиль. Местная жительница Софо Парциладзе, чей дом находится рядом с местом ЧП, просит власти обследовать участок - она опасается, что ее жилище разрушится, передает телекомпания "Формула".

В мэрию Батуми поступило уже 20 заявлений о затоплении домов. Мобильные бригады рабочих ведут расчистку дренажных колодцев и каналов, чтобы ликвидировать последствия подтопления.

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Примечание:

"Таможенный пост "Казбеги" временно прекратил работу из-за непогоды", "Жители Аджарии потребовали от властей решения социальных проблем", "Дома жителей Аджарии подтоплены после ливней".

Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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