Жители Батуми пожаловались на подтопление домов

28 октября 2022, 04:37

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Улицы в Батуми оказались затоплены после сильного дождя, пострадали не менее 20 жилых домов. Горожане пожаловались на ущерб жилищам и мизерные суммы компенсаций.

В поселке Бони улицы из-за затопления стали непроходимыми, а на улице Пушкина в старом Батуми и в районе улицы Георгия Саакадзе оказались подтоплены квартиры на первых этажах.

«У меня первый этаж затопило, испортилась мебель, стиральная машина. Мэрия даст компенсацию 300 лари (примерно 108 долларов США), но это не покроет ущерб», - заявил в эфире "Аджара ТВ" житель улицы Сулаберидзе Александр Цилосани, чьи слова перевел корреспондент "Кавказского узла".

В поселке Урехи на фоне дождей активизировались оползневые процессы, в результате обвала грунта поврежден автомобиль. Местная жительница Софо Парциладзе, чей дом находится рядом с местом ЧП, просит власти обследовать участок - она опасается, что ее жилище разрушится, передает телекомпания "Формула".

В мэрию Батуми поступило уже 20 заявлений о затоплении домов. Мобильные бригады рабочих ведут расчистку дренажных колодцев и каналов, чтобы ликвидировать последствия подтопления.

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