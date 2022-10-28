Волгоградский облсуд отказался дать ход кассационной жалобе Гольдера

28 октября 2022, 02:39

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Осужденный глава Ассоциации по защите прав потребителей Волгограда Юрий Гольдер обжаловал возврат его кассационной жалобы на приговор без рассмотрения, однако областной суд не принял его сторону.

Как сообщал "Кавказский узел", суд в Волгограде 4 октября 2019 года признал главу Ассоциации по защите прав потребителей Волгограда Юрия Гольдера виновным в коммерческом подкупе и приговорил его к девяти годам колонии. Защита обжаловала решение суда, а гособвинение указало на ошибки в приговоре. Апелляционная инстанция сократила срок до восьми с половиной лет, Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре отказался отменить приговор. Гольдер отбывает наказание в исправительной колонии №5 в городе Камышине.

Согласно приговору, Юрий Гольдер с 2012 по 2017 год вымогал у волгоградских предпринимателей деньги, угрожая им проверками. По данным следствия, главе ассоциации передавали от трех до 420 тысяч рублей. Как заявляла старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию по СМИ Оксана Черединина, передача денег Гольдеру прикрывалась фиктивными договорами "на юридическое обслуживание или соглашения о сотрудничестве", хотя никаких услуг он предпринимателям не оказывал. Гольдер и его адвокат уверяют, что речь идет о спонсорской помощи, которую организации и частные лица оказывали ассоциации. Осужденный связывает свое преследование с интересами бизнесменов, которые хотели избежать проверок перед мундиалем.

Волгоградский областной суд 27 октября отказался удовлетворить жалобу осужденного Юрия Гольдера на постановление Центрального районного суда от 29 июня 2022 года, который вернул его кассационную жалобу на приговор без рассмотрения, передал корреспондент "Кавказский узел".

Позицию Гольдера на заседании представлял адвокат по соглашению Сергей Куницкий, сам осужденный участвовал в процессе по видеосвязи. Прокурор Центрального района Волгограда в суд не явился, родственников и друзей Гольдера на заседании также не было.

Юрий Гольдер и его адвокат Сергей Куницкий сообщили суду, что 29 июня судья Центрального районного суда Волгограда возвратила осужденному его кассационную жалобу на приговор от 4 октября 2019 года. Судья мотивировала свое решение тем, что Гольдер пропустил срок подачи жалобы. По словам осужденного, он направлял жалобу в суд из места лишения свободы и сдал ее администрации исправительного учреждения до истечения срока кассационного обжалования, что подтверждается соответствующей отметкой. Адвокат Гольдера со ссылкой на федеральный закон отметил, что жалобы осужденных на решения суда администрация колонии должна направлять адресату в срок до трех дней, а период отправки документа исправительным учреждением не входит в срок его подачи.

Гольдер попросил областной суд отменить постановление судьи Центрального районного суда Волгограда от 29 июня и принять его кассационную жалобу на приговор. Судья объявил перерыв, а после огласил свое решение: оставить обжалуемое постановление суда без изменения.

Гольдер остался недоволен этим решением. После заседания адвокат Куницкий предложил ему варианты дальнейшего обжалования приговора, указав, что кассационный суд еще может проверить доводы защиты «по всему уголовному делу». «Мы пока подумаем, как нам следует поступить», - сказал Гольдер.

Как рассказал корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Куницкий, ранее в октябре его жалобу на приговор Гольдеру отказался удовлетворить Верховный суд России, но текст постановления Верховного суда он пока не получил.

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