27 октября 2022, 06:14

Краснодарская активистка Мелихова оштрафована за дискредитацию армии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд в Краснодаре назначил стороннице "Граждан СССР"* Марине Мелиховой штраф, признав дискредитацией российских вооруженных сил публикацию на ее YouTube-канале видео украинской телекомпании.

Как писал "Кавказский узел", два протокола о дискредитации российской армии были составлены в сентябре в отношении  краснодарской активистки Марины Мелиховой, которая недавно освободилась из мест лишения свободы, где отбывала срок за публичные призывы к экстремистской деятельности. В октябре стало известно, что в суд поступил третий протокол Мелиховой по той же статье, рассмотрение дела было назначено на 13 октября.

Ленинский суд Краснодара оштрафовал на 30 тысяч рублей сторонницу "Граждан СССР"* Марину Мелихову, рассмотрев в ее отсутствие дело о дискредитации армии, сообщили 26 октября "Кавказ.Реалии"**.

Суд счел, что Мелихова дискредитировала российскую армию, опубликовав на своем YouTube-канале видеосюжет украинского телеканала, пишет издание. Пацифистские видеозаписи из канала активистки послужили поводом для составления и сентябрьских протоколов.

В карточке дела Мелиховой на сайте суда по состоянию на 5.35 мск сегодня нет результата рассмотрения ее дела от 13 октября. В публикациях на странице самой активистки "ВКонтакте" после 13 октября нет упоминаний об итогах ее административных дел.

Максимальное наказание по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил России) для граждан составляет штраф в 50 тысяч рублей. Административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена 4 марта. В течение следующих восьми месяцев Краснодарский край вошел в первую десятку регионов, где заведено больше всего дел по этой статье.

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* организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена.

** издание включено Минюстом в список СМИ иностранных агентов

*** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью

Примечание:

"Силовики составили на журналиста Руслана Тотрова третий протокол о дискредитации армии", "Прекращено дело о пацифистской проповеди кубанского священника", "Две краснодарские активистки оштрафованы за дискредитацию армии".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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