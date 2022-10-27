Анатолий Рыков и Сергей Юрин получили по 15 лет строгого режима

27 октября 2022, 04:19

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Суд приговорил двух бывших вице-мэров Сочи Анатолия Рыкова и Сергея Юрина к длительным срокам заключения и штрафом в 120 миллионов рублей каждому.

Как сообщал "Кавказский узел", вице-мэр Сочи Сергей Юрин и его предшественник Анатолий Рыков были задержаны 17 октября 2018 года по подозрению во взяточничестве и арестованы. Дело о многомиллионной взятке рассматривает Хамовнический суд Москвы. В сентябре прокурор попросил для Анатолия Рыкова 15 лет колонии строгого режима и штраф в 120 миллионов рублей.

Согласно версии следствия, с 2015 по 2018 год заместители мэра Анатолий Рыков и Сергей Юрин, сотрудник городской администрации Андрей Левентюк и адвокат Николай Гребенюк получили от предпринимателей взятки на 120 миллионов рублей за предоставление земельного участка и выдачу разрешений на строительство.

Хамовнический райсуд Москвы 26 октября вынес приговор по делу Рыкова, Юрина, Левентюка и Гребенюка, признав всех четверых виновными по делу о взятках, сообщила Объединенная пресс-служба судов Москвы в своем Telegram-канале.

Суд согласился с предложенным обвинителем наказанием для Рыкова, приговорив его к 15 годам строгого режима со штрафом в 120 миллионов рублей. Кроме того, Анатолий Рыков на 10 лет лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно- распорядительных и административно-хозяйственных полномочий. Точно такое же наказание суд назначил Сергею Юрину.

Андрей Левентюк, согласно приговору, получил 12 лет колонии строгого режима со штрафом в 80 миллионов рублей, Николай Гребенюк – восемь лет строгого режима и штраф в 40 миллионов рублей. Для Левентюка и Гребенюка прокурор запрашивал 13 и девять лет заключения соответственно, сообщал 8 октября телеканал Sochi24.

Все четверо подсудимых свою вину не признали, отмечает «Коммерсант-Юг». Рыков заявляет, что обвинение построено на ложных показаниях, а само преследование называет «расправой над ним за честную и последовательную позицию», сообщил со слов его адвоката Алексея Гавришева РБК.

Защита Рыкова еще до решения суда обещала обжаловать приговор, если он будет обвинительным, писал 21 октября "Югополис".

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