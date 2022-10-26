26 октября 2022, 23:26

Адвокаты потребовали обеспечить Авазу Зейналлы свидания с близкими

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Адвокаты арестованного азербайджанского журналиста Аваза Зейналлы обжаловали в суде нарушение прав журналиста на телефонные разговоры и свидания с близкими. Содержание под стражей сказалось на здоровье Аваза Зейналлы, сообщила его супруга.

Как писал "Кавказский узел", Аваз Зейналлы был задержан 10 сентября по подозрению в получении взятки, а затем по решению суда был арестован на четыре месяца. 21 сентября суд в Баку отказался перевести Зейналлы под домашний арест, а следствие предъявило журналисту новое обвинение - по статье о незаконном воздействии на решение должностного лица. 

Следствие полагает, что руководитель «Хурал ТВ» Аваз Зейналлы, владелец YouTube-канала “Səda TV” Эльнур Шукюров и знакомый последнего Теймур Рагимов вступили в сговор, чтобы незаконно содействовать приватизации гражданами земельных участков и нежилых помещений в обмен на денежное вознаграждение. 

Адвокаты Аваза Зейналлы обратились в суд с жалобой на Следственное управление генеральной прокуратуры в связи с запретом журналисту телефонных разговоров и свиданий с семьей.

«Сегодня мы, адвокаты Зейналлы, обратились в Бинагадинский районный суд. Мы просим суд в порядке судебного надзора рассмотреть жалобу Зейналлы на нарушение его прав на телефонные разговоры и свидания с близкими. Мы считаем, что суд должен отменить неправомерный запрет следственного органа», - сообщил корреспонденту «Кавказского узла» один из адвокатов Зейналлы Фахраддин Мехтиев.

Оснований для запрета свиданий и телефонных разговоров Авазу Зейналлы нет, настаивают его адвокаты.

Журналист содержится сейчас в следственном изоляторе Службы госбезопасности, жалоб на условия содержания там не имеет, рассказал Мехтиев. «У него есть проблемы со зрением. Врачи обследовали его. Наверное, в ближайшее время ему сделают хирургическую офтальмологическую операцию», - сказал адвокат.

Наличие проблем со здоровьем у Зейналлы подтвердила и супруга журналиста Малахат Зейналлы. «Мы обеспокоены состоянием Аваза. После его ареста мы не можем связаться с ним по телефону, увидеться. Аваз страдает сахарным диабетом. Содержание под стражей, в замкнутом пространстве, привело к ухудшению его состояния, обострению проблем со зрением», - сказала супруга Зейналлы.

Эксперт в области права, бывший член Коллегии адвокатов Намизад Сафаров отметил, что по закону «О правах и свобод лиц, содержащихся в местах принудительного заключения» арестованные имеют право дважды в неделю разговаривать по телефону по 15 минут и один раз встречаться с близкими.

«Правда, следственный орган может ограничивать это право в исключительных случаях, когда дело касается уголовных дел по особо опасным преступлениям. В любом случае, следственный орган должен обосновывать свое решение, и объяснения запретам должны быть разумные», - сказал Сафаров корреспонденту «Кавказского узла».

В пресс-службе генпрокуратуры воздержались от комментариев по поводу утверждений адвоката и супруги Зейналлы об ухудшении его здоровья. Вместе с тем в ведомстве отметили, что у обвиняемых есть право на подачу жалобы на следственный орган в порядке судебного надзора и каждый может воспользоваться этим правом. «Ничего добавить к этому не можем», - сказали в пресс-службе.

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" доступна справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане". 

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью. 

Примечание:

"Дело Аваза Зейналлы привлекло внимание Платформы безопасности журналистов Совета Европы", "Активисты указали на отсутствие прогресса со свободой выражения в Азербайджане", "Международные правозащитные структуры потребовали освобождения Садыгова и Зейналлы".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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