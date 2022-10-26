Суд приговорил к длительному сроку брата Абу Умара Саситлинского

26 октября 2022, 17:55

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Военный суд в Ростове-на-Дону признал виновным в финансировании терроризма Сааду Ахмеднабиева, брата Исраила Ахмеднабиева, который более известен как проповедник Абу Умар Саситлинский. Брат проповедника получил 16,5 года лишения свободы.

Как писал "Кавказский узел", 7 декабря 2019 года в доме Сааду Ахмеднабиева, брата мусульманского проповедника Абу Умара Саситлинского, прошел обыск, а затем Ахмеднабиева увезли силовики. Через три дня суд арестовал Сааду Ахмеднабиева по делу о финансировании террористической организации. Родные и односельчане заявили о его невиновности.

По версии следствия, Сааду Ахмеднабиев в 2015-2019 годах совместно со своим братом, известным как Абу Умар Саситлинский, под видом благотворительности организовал сбор средств для "Исламского государства"*. "Помимо этого Абу-Умар Саситлинский, находясь в Сирии, с целью финансирования террористической организации основал исламские благотворительные фонды «Мухаджирун» и «Ансар», утверждают следователи. Для финансирования терроризма фондами было собрано не менее двух миллионов рублей, заявил Следком России.

Южный окружной военный суд вынес сегодня приговор в отношении Сааду Ахмеднабиева по делу о финансировании терроризма, сообщила пресс-служба суда.

По версии следствия и суда, в 2015 году в Турции Ахмеднабиев "вступил в состав организованной группы, созданной для финансирования терроризма", и до 2017 года "под видом благотворительной деятельности" организовал сбор более 8,2 миллиона рублей и их перевод боевикам "Исламского государства"*, говорится в сообщении в Telegram-канале суда.