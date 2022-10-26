26 октября 2022, 17:55
Суд приговорил к длительному сроку брата Абу Умара Саситлинского
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
Военный суд в Ростове-на-Дону признал виновным в финансировании терроризма Сааду Ахмеднабиева, брата Исраила Ахмеднабиева, который более известен как проповедник Абу Умар Саситлинский. Брат проповедника получил 16,5 года лишения свободы.
Как писал "Кавказский узел", 7 декабря 2019 года в доме Сааду Ахмеднабиева, брата мусульманского проповедника Абу Умара Саситлинского, прошел обыск, а затем Ахмеднабиева увезли силовики. Через три дня суд арестовал Сааду Ахмеднабиева по делу о финансировании террористической организации. Родные и односельчане заявили о его невиновности.
По версии следствия, Сааду Ахмеднабиев в 2015-2019 годах совместно со своим братом, известным как Абу Умар Саситлинский, под видом благотворительности организовал сбор средств для "Исламского государства"*. "Помимо этого Абу-Умар Саситлинский, находясь в Сирии, с целью финансирования террористической организации основал исламские благотворительные фонды «Мухаджирун» и «Ансар», утверждают следователи. Для финансирования терроризма фондами было собрано не менее двух миллионов рублей, заявил Следком России.
Южный окружной военный суд вынес сегодня приговор в отношении Сааду Ахмеднабиева по делу о финансировании терроризма, сообщила пресс-служба суда.
По версии следствия и суда, в 2015 году в Турции Ахмеднабиев "вступил в состав организованной группы, созданной для финансирования терроризма", и до 2017 года "под видом благотворительной деятельности" организовал сбор более 8,2 миллиона рублей и их перевод боевикам "Исламского государства"*, говорится в сообщении в Telegram-канале суда.
Уголовное дело Сааду Ахмеднабиева поступило в суд 18 января, состоялись 18 судебных заседаний, приговор был оглашен сегодня, следует из карточки дела на сайте Южного окружного военного суда.
"Кавказский узел" также писал, что 2 июня Сааду Ахмеднабиев был допрошен в ходе судебного заседания по делу дагестанского журналиста Абдулмумина Гаджиева, главы благотворительного фонда "Ансар" Абубакара Ризванова и Кемала Тамбиева, которые обвинены в финансировании терроризма. На заседании суда Сааду Ахмеднабиев сообщил, что его брат открыто говорил, что идеи запрещенной судом в России террористической организации "Исламское государство" чужды мусульманам. Свидетель рассказал, что Исраил Ахмеднабиев публично критиковал боевиков, из-за чего также получал угрозы.
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* "Исламское государство" (ИГ, ранее ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в России судом.
** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.
Автор: "Кавказский узел"