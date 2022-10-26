Суд в Дагестане повторно отменил наказание пенсионеру МВД за убийство бывшей супруги

26 октября 2022, 14:10

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Верховный суд Дагестана после пересмотра дела вновь освободил от ответственности пенсионера МВД Тагира Велагаева за убийство его бывшей супруги и отменил обвинительный приговор.

Как писал "Кавказский узел", 1 сентября Пятый кассационный суд общей юрисдикции отменил решение об освобождении от наказания пенсионера МВД Тагира Велагаева и направил дело на повторное рассмотрение в Верховный суд Дагестана.

В марте 2020 года Советский райсуд Махачкалы приговорил Велагаева к двум годам ограничения свободы. Потерпевшая сторона была не согласна, что преступление было совершено в состоянии аффекта, и в июне 2020 года Верховный суд Дагестана удовлетворил просьбу потерпевшей стороны об отмене приговора и направил дело на повторное рассмотрение в районный суд. Там судья вновь приговорил Велагаева к двум годам ограничения свободы, но 16 марта 2022 года Верховный суд Дагестана сократил на три месяца срок наказания Велагаева и освободил его от ответственности из-за истечения срока давности и смягчающих обстоятельств.

Верховный суд Дагестана отменил обвинительный приговор Велагаеву и освободил его от наказания, сообщает сегодня сегодня правозащитный проект "Аксиома" в своем Telegram-канале. По данным правозащитников, подсудимый согласился прекратить дело по нереабилитирующим основаниям - ввиду истечения срока давности привлечения к уголовной ответственности.

"Пятый кассационный суд общей юрисдикции отменил апелляционное постановление лишь по формальным основаниям. В результате Верховный суд Дагестана вынес новое решение - обвинительный приговор в отношении Велагаева отменен, и он освобожден от наказания по нереабилитирующим основаниям", - говорится в публикации.

Заседание состоялось 25 октября, говорится в обновленной сегодня карточке дела на сайте Верховного суда. "Обвинительный приговор отменен", - отмечается в ней. Текст судебного акта, по состоянию на 14.05 мск, не прикреплен к карточке дела.

Напомним, 5 февраля 2019 года между Велагаевым его бывшей супругой, 48-летней Умажат Гусейновой, которая проживала в Махачкале, произошла ссора, в ходе которой женщина стала оскорблять дочерей Велагаева от нового брака. После этого Велагаев, по версии следователей, нанес ей несколько ударов рукояткой травматического пистолета, а затем задушил женщину. После возбуждения уголовного дела Велагаев дважды прошел судебную психолого-психиатрическую экспертизу, которая признала, что убийство было совершено в состоянии аффекта.

Дело, которое изначально расследовалось по статье об убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ), было переквалифицировано на статью об убийстве в состоянии аффекта (часть 1 статьи 107 УК РФ), предусматривающую значительно меньшее наказание - до трех лет лишения свободы. .

Сын убитой Шамиль Гусейнов предположил, что приговор Велагаеву мог быть отменен из-за связей в правоохранительной системе. Правозащитница Светлана Анохина назвала убийство Гусейновой следствием "господства патриархата" на Северном Кавказе.

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