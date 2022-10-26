Продлен режим ограничения полетов в аэропорты юга России

26 октября 2022, 09:40

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Росавиация продлила запрет на полеты в аэропорты юга России до 3 ноября.

Как сообщал "Кавказский узел", после начала военной операции на Украине была приостановлена работа 11 российских аэропортов, в том числе пяти аэропортов в Южном федеральном округе - в Анапе, Геленджике, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Элисте. Ограничения были введены 2 марта, в последний раз ограничение было продлено до 28 октября.

Росавиация в очередной раз продлила запрет на полеты в аэропорты центральной части и юга России, сообщила сегодня пресс-служба ведомства в релизе, опубликованном на сайте ведомства.

Аэропорты будут закрыты до 3 ноября.

Ведомство ранее предложило авиакомпаниям перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам - через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Напомним также, что с 30 августа рейсам из Москвы и Санкт-Петербурга в Сочи и Турцию разрешено летать не через Казахстан, а над Астраханью и Волгоградом, что позволило сократить время в полете. После введения ограничений авиакомпаниям приходилось летать через Казахстан, поэтому продолжительность рейсов в Сочи выросла.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.