26 октября 2022, 06:08

Прекращено дело о пацифистской проповеди кубанского священника

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Административное дело в отношении настоятеля храма в станице Надежной Максима Нагибина прекращено в связи с истечением сроков давности.

Как писал "Кавказский узел", 1 сентября стало известно о передаче в суд дела жителя Отрадненского района, настоятеля храма в станице Надежной на Кубани Максима Нагибина, обвиненного в дискредитации российской армии, однако суд вернул дело на доработку. 1 октября оно вновь поступило в суд.

Суд прекратил дело в отношении иерея Максима Нагибина, сообщает 26 октября "ОВД-Инфо"*.

Дело в отношении настоятеля храма в станице Надежной суд прекратил в связи с истечением сроков давности - проповедь, из-за которой в священника был составлен административный протокол, была прочитана им 24 апреля во время Пасхальной службы.

Отметим, что за восемь месяцев с момента вступления в силу административной статьи о дискредитации российской армии в российские суды поступило около 4800 таких дел. На третьем месте среди регионов, где заведено больше всего таких дел - Краснодарский край.

Основная опасность новой статьи КоАП в том, что повторное нарушение в течение года подразумевает уголовное преследование, рассказал краснодарский адвокат Михаил Беньяш.

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* включен в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

**  21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Оставлен в силе штраф участнику пацифистского пикета в Краснодаре", "Житель Горячего Ключа оштрафован на 30 тысяч за комментарий в соцсети",  "Житель Сириуса оштрафован за дискредитацию военных".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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