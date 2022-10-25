25 октября 2022, 09:32

Баку заявил о перестрелке на армяно-азербайджанской границе

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Армянские военные обстреляли минувшей ночью позиции азербайджанских солдат в Кельбаджарском районе, после чего был открыт ответный огонь, заявило Минобороны Азербайджана.

Как сообщал "Кавказский узел", оборонное ведомство Армении сегодня заявило, что азербайджанские военные обстреляли минувшей ночью позиции армянских солдат, расположенные в восточной части армяно-азербайджанской границы.

В ночь на 13 сентября обострилась ситуация на границе Азербайджана и Армении. 14 сентября стороны договорились о перемирии, но продолжают обмениваться обвинениями в обстрелах. 20 октября стало известно, что ОБСЕ отправляет миссию на границу Армении и Азербайджана. Развертывание наблюдательной миссии ОБСЕ исключит вероятность возобновления боевых действий на границе, заявили опрошенные ранее "Кавказским узлом" политологи.

Армянские военные минувшей ночью обстреляли позиции военнослужащих Азербайджана, заявило Минобороны страны.

"С 22.20 24 октября до 01.45 25 октября  [с 21.20 мск 24 октября до 00.45 мск 25 октября] подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Истису и Зяркенд Басаркечярского района, а также Чинарлы Товузгалинского района подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Истису, Демирчидам, Истибулаг Кельбаджарского района и Агдам Товузского района", – сообщило министерство на своем сайте.

Азербайджанские военные открыли ответный огонь, сказано в сообщении.

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Примечание:

"Армения потребовала наказать Азербайджан за убийства пленных солдат", "Алиев оценил затраты на разминирование в Карабахе", "Власти Армении изменили условия военных сборов резервистов".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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