24 октября 2022, 23:19

Азербайджан отверг обвинение в обстрелах армянских позиций

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Информация об обстреле сегодня с азербайджанской стороны приграничных позиций вооруженных сил Армении не соответствует действительности, заявило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", сегодня Минобороны Армении обвинило военных Азербайджана в обстрелах армянских позиций на восточной части границы.

В военном ведомстве Азербайджана опровергли информацию об обстреле армянских позиций. "Распространенная армянской стороной информация о том, что 24 октября в 20:30 (19:30 мск) подразделения азербайджанской армии подвергли подразделения вооруженных сил Армении обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия, - абсолютная ложь и не соответствует действительности", - заявило Минобороны Азербайджана.

"Мы категорически опровергаем эту информацию", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства, поступившем корреспонденту «Кавказского узла».

Армения и Азербайджан продолжают регулярно обмениваться обвинениями в обстрелах, несмотря на объявленное перемирие после сентябрьского обострения на границе. Так 22 октября Минобороны Азербайджана заявило об обстреле армянскими солдатами позиций азербайджанских военных в Кельбаджарском районе, после чего был открыт ответный огонь. Оборонное ведомство Армении отвергло эти обвинения.

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Примечание:

"Армения потребовала наказать Азербайджан за убийства пленных солдат", "Алиев оценил затраты на разминирование в Карабахе", "Власти Армении изменили условия военных сборов резервистов".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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