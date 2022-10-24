Азербайджан отверг обвинение в обстрелах армянских позиций

24 октября 2022, 23:19

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Информация об обстреле сегодня с азербайджанской стороны приграничных позиций вооруженных сил Армении не соответствует действительности, заявило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", сегодня Минобороны Армении обвинило военных Азербайджана в обстрелах армянских позиций на восточной части границы.

В военном ведомстве Азербайджана опровергли информацию об обстреле армянских позиций. "Распространенная армянской стороной информация о том, что 24 октября в 20:30 (19:30 мск) подразделения азербайджанской армии подвергли подразделения вооруженных сил Армении обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия, - абсолютная ложь и не соответствует действительности", - заявило Минобороны Азербайджана.

"Мы категорически опровергаем эту информацию", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства, поступившем корреспонденту «Кавказского узла».

Армения и Азербайджан продолжают регулярно обмениваться обвинениями в обстрелах, несмотря на объявленное перемирие после сентябрьского обострения на границе. Так 22 октября Минобороны Азербайджана заявило об обстреле армянскими солдатами позиций азербайджанских военных в Кельбаджарском районе, после чего был открыт ответный огонь. Оборонное ведомство Армении отвергло эти обвинения.

Читайте “Кавказский узел” в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен - вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.