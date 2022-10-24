24 октября 2022, 16:20

Подозреваемые в подготовке теракта арестованы в Пятигорске

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Два человека, задержанные по подозрению в подготовке взрыва в отделе полиции Пятигорска, арестованы на два месяца, сообщили в суде.

Как писал "Кавказский узел", сегодня ФСБ сообщила о задержании двух сторонников запрещенной террористической организации "Исламское государство", которые готовили теракт в горотделе полиции Пятигорска "по указанию зарубежных эмиссаров". В ячейку входили выходцы из республик Центральной Азии, задержанные дали признательные показания, добавили в спецслужбе.

ФСБ также опубликовала видео задержания. На видео один из задержанных сообщает, что со своим знакомым вступил в ИГ* и планировал теракт. Второй добавил, что они приобрели компоненты для самодельной бомбы.

Пятигорский горсуд вынес решение об аресте подозреваемых в подготовке теракта, сообщил представитель Ставропольского краевого суда. "Двоим подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца - до 20 декабря", - приводит его слова "Интерфакс-Юг".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен - вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* террористическая организация, запрещенная в России судом.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Житель Ставрополья осужден на 13 лет за подготовку теракта", "Спецоперация в Ставрополе продолжила тренд на малоинформативные рапорты о предотвращенных терактах", "Утвержден приговор троим жителям Ставрополья за попытку примкнуть к ИГ*".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

24 октября 2022, 15:32

24 октября 2022, 15:07

24 октября 2022, 14:39

24 октября 2022, 14:12

24 октября 2022, 13:51

  • Конфликт между спортсменами дал повод чеченским властям показать себя миротворцами

    Столкновение между Хамзатом Чимаевым и Абубакаром Нурмагомедовым не будет иметь последствий, бойцы извинились друг перед другом, заявил Хабиб Нурмагомедов. При этом Рамзан Кадыров успел выступить с увещеванием к болельщикам, призвав их не волноваться, а вице-премьер Чечни Абузайд Висмурадов попросил спортсменов и болельщиков "не говорить нехороших вещей".

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи