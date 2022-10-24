Подозреваемые в подготовке теракта арестованы в Пятигорске

24 октября 2022, 16:20

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Два человека, задержанные по подозрению в подготовке взрыва в отделе полиции Пятигорска, арестованы на два месяца, сообщили в суде.

Как писал "Кавказский узел", сегодня ФСБ сообщила о задержании двух сторонников запрещенной террористической организации "Исламское государство", которые готовили теракт в горотделе полиции Пятигорска "по указанию зарубежных эмиссаров". В ячейку входили выходцы из республик Центральной Азии, задержанные дали признательные показания, добавили в спецслужбе.

ФСБ также опубликовала видео задержания. На видео один из задержанных сообщает, что со своим знакомым вступил в ИГ* и планировал теракт. Второй добавил, что они приобрели компоненты для самодельной бомбы.

Пятигорский горсуд вынес решение об аресте подозреваемых в подготовке теракта, сообщил представитель Ставропольского краевого суда. "Двоим подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца - до 20 декабря", - приводит его слова "Интерфакс-Юг".

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* террористическая организация, запрещенная в России судом.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.