Показ фильма о теракте на Дубровке остался без внимания широкого зрителя

24 октября 2022, 04:43

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Специальный показ фильма "Конференция", приуроченный к 20-й годовщине теракта в Театральном центре на Дубровке, собрал лишь несколько десятков зрителей.

Как писал "Кавказский узел", в России ежегодно отмечается годовщина теракта в Театральном центре на Дубровке. 23 октября 2021 года из-за пандемии памятные мероприятия были ограничены возложением цветов и минутой молчания. Годом ранее памятные мероприятия были отменены из-за коронавируса, но люди принесли к зданию Театрального центра цветы и детские игрушки.

В октябре 2021 года родные погибших заявили, что спустя 19 лет после трагедии на Дубровке власти так и не назвали причину гибели людей, а многие из пострадавших имеют болезни токсического происхождения.

23 октября «КАРО.Арт» и кинокомпания «Vega Film» провели в московском киноцентре «Октябрь» специальный показ фильма «Конференция» Ивана И. Твердовского приуроченный к 20-й годовщине теракта в Театральном центре на Дубровке.

Продюсер фильма Катя Михайлова рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что в ходе съемок удалось практически полностью сохранитьпервоначальный замысел и воплотить все, что было задумано.

Представители кинокомпании поблагодарили собравшихся за то, что они пришли, отметив, что «Конференция» - не тот фильм, где «можно желать приятного просмотра», подчеркнули, что кинопоказ приурочен к 20-летию теракта.

Российская премьера фильма "Конференция" состоялась в сентябре 2020 года на сочинском кинофестивале "Кинотавр".

В зале, по подсчетам корреспондента "Кавказского узла", присутствовали примерно 30-35 человек, в основном молодые люди. Один из зрителей сказал корреспонденту "Кавказского узла", что фильм показался ему «очень тяжелым, говорящим о трагических событиях, не проговоренных до конца».

Девушка-зрительница призналась корреспонденту "Кавказского узла", что у нее фильм оставил «сложное состояние, когда хочется плакать».

Зрительница Флора сказал корреспонденту "Кавказского узла", что после фильма «хочется молчать».

Фильм "Конференция" режиссера Ивана И. Твердовского был снят в 2020 году. "Норд-Ост" унес жизни, а сотни выживших остались один на один с чудовищными воспоминаниями. Годы спустя Наталья собирает жертв трагедии на вечер памяти и реконструирует события трех дней захвата, чтобы искупить свою вину за ошибку, перечеркнувшую всю ее жизнь. Сумеет ли Наталья заслужить прощение собственной дочери?" - говорится в описании фильма на сайте "Кинопоиска".

Рейтинг фильма на "Кинопоиске" - 6,5 (1877 оценок), на сайте IMDb - 6,80 (373 оценки).

"Все истории, рассказанные в фильме, являются реальными; их режиссёр узнал у самих участников событий. Главная же героиня является собирательным образом трёх жертв теракта. Хотя в фильме присутствуют два реальных очевидца теракта, это актёры Гоголь-центра Филипп Авдеев и Роман Шмаков, которые детьми играли в спектакле «Норд-Ост» и оказались заложниками – в фильме мы слышим реальные их рассказы от первого лица", - рассказывается о фильме в рецензии кинокритика Олега Мухаметдинова на сайте "25-й кадр. Независимый журнал о кино".

Он также отмечает, что Твердовский "абсолютно не затрагивая политический аспект, как и не реконструируя (в физическом смысле) события самого теракта, тем не менее, ставит очень серьёзные вопросы для всего нашего общества".

"Конечно, найдутся те, кого «Конференция» оскорбит – она очень метко проходится по болевым точкам современного общества. В ней объединились как нежелание помнить ошибки и сочувствовать другим, так и демонстративная сакрализация любых жертв и трагедий без должной рефлексии. Твердовский возвращает память о важном для нашей истории событии – при этом он десакрализирует ее, лишает политической или религиозной подоплеки, делает простой и осязаемой", - описывает фильм кинокритик Павел Соломатин для "InterMedia".

11 зрителей также поделились на "Кинопоиске" своими впечатлениями от просмотра фильма. Восемь из них оставили положительные рецензии, трое - отрицательные.

"Конференция" — прежде всего, кино о тех, кто страдает посттравматическим синдромом. Расстройство, которому в современно мире не придают должного внимания, приписывая его к легкой или временной депрессии", - отметил Дмитрий Богайчук.

"Это очень страшное кино, в котором, кажется, нет ничего страшного, кроме личных трагедий собирательного образа Натальи и воспоминаний. Но помимо сквозящей дискомфортом неудобной темы и экстраполяции в сознание - "а если бы там оказался я" - фильм поднимает очень важный вопрос: как и каким образом надо осмыслять и, главное, переосмыслять случившееся, которое и не вернуть, и не забыть", - поделился своими впечатлениями от просмотра фильма oscar75.

СМИ не проявили особого внимания к 20-годовщине теракта на Дубровке

В 20-ю годовщину захвата заложников в Театральном центре на Дубровке ряд федеральных СМИ опубликовал хронику событий тех дней. "Коммерсант" в небольшой фотохронике рассказал о захвате заложников, церемонии открытия памятного знака у Театрального центра и приговоре уроженцу Чечни Хасану Закаеву, которого в 2017 году осудили на 19 лет за то, что он привез оружие для нападение на центр.

РИА "Новости" в материале "Не все прошло гладко" опубликовало воспоминания бывших заложников и силовиков, участвовавших в штурме центра. "Лента.ру" разместила большой материал о событиях 23 октября 2002 года с воспоминаниями очевидцев.

"Россия сегодня" разместила фотохронику событий тех дней. На сайтах "Интерфакса" и ТАСС материалов о годовщине теракта не найдено

Напомним, 23 октября 2002 года во время мюзикла "Норд-Ост" в Театральном центре боевики во главе с Мовсаром Бараевым захватили в заложники 916 человек. В обмен на жизни заложников они требовали прекратить бои в Чечне и вывести федеральные войска из республики. Требования боевиков удовлетворены не были, и 26 октября силовики провели операцию по освобождению, применив газ. Во время спецоперации были убиты 40 боевиков. Погибли, по официальным данным, 130 заложников, более 700 заложников пострадали, говорится в справке "Кавказского узла" "Террористический акт на Дубровке (23-26 октября 2002 года)". Общественная организация "Норд-Ост" настаивает, что погибших было 174.

В 2003 году Владимир Путин заявил, что люди в Театральном центре погибли не в результате применения газа, который, по его словам, был безвредным, а в результате "ряда обстоятельств: обезвоживания, хронических заболеваний, самого факта, что им пришлось оставаться в том здании". Лишь 9 марта 2017 года в России было впервые официально заявлено о причинной связи между штурмом и гибелью заложников.

Ранее близкие пострадавших потребовали от властей ответа на вопросы о том, какой газ и по чьему приказу был использован при штурме здания, и почему не были организованы грамотная эвакуация и оказание медпомощи пострадавшим. У властей и силовиков были причины не раскрывать состав газа, который был применен при штурме, пояснил в 2017 году "Кавказскому узлу" ветеран спецподразделения "Альфа" Сергей Милицкий, который участвовал в освобождении заложников. "Такие вещи никто и нигде не раскрывает", – подчеркнул он.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.