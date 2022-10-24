Власти Армении предложили ввести тюремные сроки за призывы к отказу от суверенитета

24 октября 2022, 02:45

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Проект закона, предложенного властями Армении, предусматривает от 12 до 15 лет лишения свободы для тех, кто призывает отказаться от суверенитета.

Власти Армении выдвинули на общественное обсуждение проект закона "О дополнении в Уголовный кодекс". Он размещен на сайте правовой информации.

В проекте говорится, что целью внесения изменений является "обеспечение уголовно-правовых мер, непосредственно направленных на защиту суверенитета государства". Проект предполагает, что "действия, направленные на полное или частичное ограничение суверенитета республики Армения в пользу другого государства либо международной или наднациональной общественной организации путем применения насилия или угрозы его применения, а равно публичные призывы к отказу от суверенитета будут считаться преступными действиями".

Подобные действия предлагается карать лишением свободы на срок от 12 до 15 лет.

Законопроект предложен министерство юстиции. Голосование за или против его принятия продлится на сайте для публикации правовых актов до 6 ноября. В настоящее время, по данным на 02.22 мск сегодня, 24 октября законопроект получил 17 голосов "за" и четыре голоса "против".

Напомним, что в ночь на 13 сентября обострилась ситуация на границе Азербайджана и Армении. Вечером 14 сентября была достигнута договоренность о перемирии. По данным властей Армении, за время обострения были убиты или пропали без вести 207 человек, среди которых трое погибших мирных жителей. Минобороны Азербайджана заявило о гибели 79 военных и пограничников. Позднее в госпитале умер еще один азербайджанский военный. Несмотря на договоренность о перемирии, Азербайджан и Армения продолжают обмениваться обвинениями в обстрелах.

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