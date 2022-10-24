Семь команд поучаствовали в национально-традиционных играх "Гупар" в Нагорном Карабахе

24 октября 2022, 00:49

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В селе Астхашен Аскеранского района прошли третьи национально-традиционные игры "Гупар" с участием семи команд, в том числе из районов, перешедших по итогам осенней войны 2020 года под контроль Азербайджана. Они соревновались в четырех видах национальных игр - перетягивании каната и ремней, борьбе и боях без рук.

Соревнования национально-традиционных игр «Гупар» ("Состязание") проводится ежегодно с 2020 года по инициативе отдела культуры и молодежи Гудрутского района Нагорного Карабаха. В первый раз соревнования проводились 2 сентября 2020 года в селе Тог Гадрутского района.

В результате войны осенью 2020 года Гадрутский, Кашатагский, Карвачарский районы, часть Мартакертского и Аскеранского районов, часть Шушинского района вместе с городом Шуши перешли под контроль Азербайджана. В Ереване по инициативе сотрудников администрации Гадрутского района Еразик Айриян, Лианы Петросян и Гаяне Будагян был создан центр «Дизак Арт», который продолжил выполнять ряд районных программ, в том числе проводить соревнования национально-традиционных игр «Гупар». В 2021 году соревнования прошли в селе Кятук Аскеранского района, а в 23 октября 2022 году - в селе Астхашен Аскеранского района. Как и в прошлом году, в этом году, кроме команд Степанакерта, Мартунинского и Мартакертского районов, в играх приняли участие команды с перешедших под контроль Азербайджана территорий, в частности города Шуши, Гадрутского, Кашатагского и Карвачарского районов.

«В третьих соревнованиях национально-традиционных игр «Гупар» в 2022 году приняли участие семь команд из всех районов Арцаха (Нагорного Карабаха) в возрасте от 14 до 25 лет. Цель конкурса — вдохнуть новую жизнь в национально-традиционные игры, которые, кажется, уже забыты нынешним поколением. Эти игры имеют тысячелетнюю историю. В соревнования включены четыре соревнования, самые традиционные и безопасные, так как в командах есть девушки. Это традиционные перетягивание каната и ремней, борьба и бой без рук», - сказала корреспонденту "Кавказского узла" сооснователь культурной общественной организации «Дизак Арт» Еразик Айриян.

По ее словам, «в этом году мероприятие финансируется министерством образования и культуры Армении, а организационные вопросы поддерживает «Государственная служба по охране исторической среды» при Минобразования, культуры, спора Республики Арцах (Нагорный Карабах)».

«Соревнования проводятся во дворе школы села Астхашен. Они же обеспечили культурную программу мероприятия. Также было организовано чаепитие, участники соревнований и жители Астхашена имели возможность пообщаться. Кроме того, у участников была возможность обменяться опытом, наладить межобщинные связи и заложить основы для дальнейшего сотрудничества», - подчеркнула Айриян.

Заместитель министра образования, культуры, молодежи и спорта Нагорного Карабаха Лерник Ованнисян подметил, что «любая национальная игра содержит в себе ту или иную функцию традиционной жизни».

«К примеру, игра "кох" ("борьба")» - это военная игра, что очень актуально на сегодняшний день. Другие состязания также связаны с теми или иными экономическими или политическими явлениями», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, министерство придает большое значение популяризации нацинальных игр среди молодежи. «Это тоже форма патриотического воспитания, особенно в наше время, когда перед нашей нацией стоят большие испытания, и есть задача по сохранению нашего материального и нематериального наследия. Эти мероприятия способствуют сохранению армянских традиций», - заметил Ованнисян.

Директор «Государственной службы по охране исторической среды» Армине Айрапетян рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что «село Астхашен географически расположен удобно для всех районов, сюда без пересадок могут добраться как из Степанакерта, так и из районов».

Директор отметила, что «подобные мероприятия способствуют не только сохранению нематериальных армянских ценностей и возрождению традиций, но и привлекают внимание к общине, где проводится мероприятие».

«В селе Астхашен есть достаточно много красивых природных и духовных достопримечательностей, которые до войны были популярны у туристов. К примеру, уникальные скалы с камнями-звездочками. Есть еще наскальные камни-кресты и церковь. Сейчас, когда проводятся работы по возрождению сферы туризма, Астхашен может стать одним из ключевых мест турмаршрутов и паломничества», - сказала Айрапетян.

«До войны 2020 года туристов было много, особенно иностранцев. Но сейчас только местные приезжают или из России. Туристический потенциал у нашей общины есть, необходимо инициатива и поддержка», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель общины Астхашен Артур Григорян.

Он рассказал, что в общине есть вода, газ, электричество, сотовая и интернет-связь, действуют администрация, школа, детсад, школа искусств, дом культуры, имеется транспортная связь с центром. Завершается ремонт центральной трассы от села Бадара через Астхашен до республиканской автомагистрали. «После войны в село вернулись все 156 семей. Также у нас поселились 25 семей вынужденных переселенцев <...> В школе учатся больше 70 детей. Люди в основном занимаются сельским хозяйством. С трудоустройством нет проблем, так как часть работают в администрации и в образовательных учреждениях, а мужчины имеют возможность идти в строительство – в Аскеранском районе после войны много стройплощадок», - сказал Григорян.

Он отметил, что в результате войны община пахотных земель и пастбищ не теряла, а жилой фонд не пострадал. В этом году в селе началась программа по развитию садоводства и тепличных хозяйств. Из проблем Григорян отметил ветхое состояние медпункта – здание медпункта нуждается в ремонте, он запланирован на следующий год.

Жители села рассказали корреспонденту "Кавказского узла" о проблемах сельчан.

Хозяйка магазина смешанных товаров в селе села Астхашен Сильва Каграманян рассказала, что в селе действуют пять торговых точек. Она добавила, что по сравнению с другими селами, в Астхашене людям не на что жаловаться. «Самой главной проблемой села была дорога, но теперь она заасфальтирована, а это решает многие проблемы», - сказала женщина.

В тоже время она отметила, что, «как и у всех сельских жителей, проблем много, но все это преодолимо, если вопрос безопасности будет решен».

Пенсионерка Лариса Шайверанян также выделила вопрос безопасности.

«Мы работаем, занимаемся хозяйством. Реализовать домашнюю продукцию стало хлопотно. Дорога в Армению стала длиннее. Кроме того, все подорожала – от продуктов до одежды. Но все это мы можем преодолеть, лишь бы мы знали, что будет мир, возможность безопасно жить на своей земле, в своем доме, со своей семьей», - сказала Шайверанян .

«Меня волнует только будущее моих детей», - сказала мать шестерых детей Амаля Авакян. Она отметила, что ее семья поселилась в селе после войны. Как многодетной семье им предоставили жилье. Теперь она хочет, чтобы ее дети росли в безопасности, им не пришлось еще раз стать вынужденными переселенцами.

Участник соревнований национально-традиционных игр «Гупар», представитель команды Кашатагского района Карен Агаджанян рассказал корреспондент "Кавказского узла", что в команде все вынужденные переселенцы, часть из них проживает в Армении, часть – в Нагорном Карабахе.

«Мы все из Кашатагского района. Ради того, чтоб участвовать, собрались и приехали. Все мы живем на съемной квартире. В Армении ждут сертификата на жилье, а те, что остались в Арцахе (Нагорном Карабахе), как я, ждем, когда нам предоставят жилье в новостройках. Но мы все учимся и работаем, социальные проблемы решаем. Вопрос жилья остается главной проблемой всех вынужденных переселенцев, люди ожидают, что он будет решен правительством в короткие сроки, как и было обещано», - рассказал он.

Молодой человек заметил, что «думаю, что в Арцах (Нагорный Карабах) больше никто не вернется – те, кто эти два года после войны остались в Армении, там и останутся, а те, кто вернулись, просто не представляют себя в другом месте, без Родины».

Участник команды Гадрутского района Эдуард Андриян рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что участвует в соревнованиях во второй раз. Команда сформирована из вынужденных переселенцев из Гадрутского района, ныне проживающих в Степанакерте. «Я выступаю за то, чтобы наши национальные традиции были сохранены, и на разных мероприятиях, где бывает много молодых людей, я организовываю такие соревнования среди парней, многие с удовольствием участвуют».

По словам Андрияна, его семья считает, что "уезжать из Арцаха (Нагорного Карабаха) неправильно", после окончания учебы он намерен остаться на родине. «Мы пока живем на съемной квартире. Для гадрутцев строится жилой квартал, и я надеюсь, что наша семья получит жилье. А пока работаем, учимся, пытаемся не падать духом, в надежде, что Гадрутский район будет возвращен. Многие в Армении согласны вернуться только в этом случае», - сказал парень.

Представитель Мартакертского района Гоар Мамунц рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что Мартакертский район участвует во второй раз в соревнованиях. «Для молодых людей это мероприятие дает, прежде всего, общение, возможность встретиться со знакомыми, конечно же, посоревноваться». Она отметила, что «после войны чувствуется, что общество стало более трепетно относиться к национальным традициям и ценностям».

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года в Москве представители Армении, Азербайджана и России сделали совместное заявление о прекращении боев. В результате Азербайджан получил контроль над двумя третями территории Нагорного Карабаха. Какие это территории, можно посмотреть на подготовленной "Кавказским узлом" карте.

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