Очередь машин из Темрюкского района в Крым сократилась до 570

23 октября 2022, 20:50

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

После увеличения числа паромов на Керченской переправе отправки в Крым из Темрюкского района Кубани ожидают, по данным главы района, 570 автомобилей.

Как писал "Кавказский узел", 21 октября Минтранс сообщил, что на Керченской переправе работают пять паромов, а с 9 октября по эту дату через переправу было перевезено 16 587 пассажиров и 6 858 машин, преимущественно грузовиков. В Краснодарском крае скопились 916 фур, водители которых ожидают проезда на пароме, сообщил в тот же день краевой оперштаб. Водители грузовиков сообщили, что очереди на паром им приходится дожидаться несколько часов. Сегодня Минтранс сообщил, что число паромов на Керченской переправе увеличено до шести.

Роль Керченской переправы выросла после взрыва на Крымском мосту 8 октября. Паромная переправа начала работу на следующий день. Запуск паромов не помог полностью справиться с пробками, заторы на дорогах к Крымскому мосту и паромам достигали в Краснодарском крае нескольких километров. 20 октября Минтранс России сообщил, что на стоянках у переправы ждали очереди на перевозку 848 грузовых автомобилей.

За последние сутки через паромную переправу отправлено более 240 транспортных средств и 288 пассажиров, сообщил сегодня глава Темрюкского района Федор Бабенков. По его словам, всего с начала функционирования паромной переправы из Темрюкского района отправлено более 3880 транспортных средств и 8056 пассажиров.

"В Темрюкском районе на данный момент ожидает отправки порядка 570 автомобилей. Они размещены на 3 стоянках, на каждой из которых оборудованы пункты обогрева", - сказано в сообщении, опубликованном сегодня в Telegram-канале Бабенкова.