Фильм об историческом влиянии Кавказа на Россию показан в Петербурге

23 октября 2022, 18:07

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Фильм Алексея Федорченко "Большие змеи Улли-Кале" о взаимоотношениях народов России и Кавказа показан на открытии 32-го международного кинофестиваля "Послание к человеку" в Санкт-Петербурге. Картина призвана показать, что Кавказ исторически влиял на Россию не меньше, чем Россия на Кавказ, рассказал режиссер.

Двухчасовой фильм "Большие змеи Улли-Кале" режиссера Алексея Федорченко был показан 22 октября в петербургском кинотеатре "Аврора" на ежегодном 32-м международном кинофестивале «Послание к человеку», который проходит с 21 по 29 октября.

Фильм снят по сценарию Алексея Федорченко и Лидии Канашовой в 2022 году и выпущен кинокомпанией "29 февраля" при финансовой поддержке Минкультуры России, Романа Абрамовича и губернатора Свердловской области, говорится в описании картины на сайте фестиваля.

"Они встретились и теперь неразрывно связаны друг с другом. Они любят, они ненавидят, они обманывают, они хотят изменить друг друга и хотят подчинить навсегда, они убивают друг друга, они растят общих детей. Их имена - Россия и Кавказ", - говорится в синопсисе картины на сайте фестиваля.

Новый фильм Алексея Федорченко, ранее снявшего такие картины, как «Овсянки», «Война Анны», «Последняя “Милая Болгария”», выходит за рамки общепринятой документалистики, говорится в описании фильма. "Режиссер приглашает в увлекательное этнографическое путешествие, где смешались история взаимоотношений народов России и Кавказа и эстетика немого кино", - говорится в описании.

Кинокомпания "29 февраля" была создана в 2004 году режиссерами и продюсерами Алексеем Федорченко и Дмитрием Воробьевым. "За несколько лет успешной работы были выпущены 8 игровых фильмов («Первые на луне», «Железная дорога», «Овсянки», «Небесные жены луговых мари», «Ангелы Революции», «Война Анны», короткометражный фильм «Хроноглаз», короткометражный фильм «Дышать»), телесериал, 4 анимационных и 14 документальных фильмов", - информирует сайт компании.

"Большие змеи Улли-Кале" – псевдодокументальное кино о режиссере, который находит клад со старыми кинопленками, а на них - фильмы, посвященные отношениям России и Кавказа. Все эти «фильмы в фильме» сняты самим Федорченко, но преподнесены как хроника от разных, в том числе реальных авторов, сообщает сегодня "Медуза"*.

По сюжету фильма в окрестностях Екатеринбурга найден старый сундук с кинопленками, на которых "коллективный труд столетней давности под скупым названием «На Кавказе»". "Сам Федорченко играет роль нашедшего клад архивиста-публикатора", пишет издание.

"Фильм в фильме состоит из девяти глав, «сделанных» разными авторами (как ни удивительно, все они — реальные лица). По словам режиссера, это 70% материала, оставшееся время в «Больших змеях» восполнено самим Федорченко и его съемочной группой. Эклектичность заявлена как концепция… Попробуй разберись, где здесь факт, где миф, а где осознанная мистификация или вдохновенная ахинея. Основатели Кавказского горного общества европеец Рудольф Лейцингер и петербуржец Оттон Чечотт в самом деле в начале XX века вознамерились превратить Кавказ во «вторую Швейцарию» и, по сюжету фильма Федорченко, заказали киноальманах нескольким энтузиастам", - приводится в публикации мнение о картине кинокритика "Медузы"* Антона Долина*.

Свобода и "творческая наглость" фильма поражают, утверждает Антон Долин. "Соединяя экспериментальное искусство с наивным, он [сценарист и режиссер] варит в одном котле документальное кино и игровое, приправляя это анимацией и даже элементами театра, драматического и танцевального", - говорится в публикации.

Фильм Федорченко было решено показать на открытии фестиваля, это первый показ в России, сообщил ранее президент фестиваля Алексей Учитель. "На открытии мы покажем новую картину Алексея Федорченко "Большие змеи Улли-Кале", это будет первый показ в России", - привело 6 октября его слова ТАСС.

Кинофестиваль "Послание к человеку" был основан в 1989 году режиссером-документалистом Михаилом Литвяковым, в 2010 году президентом фестиваля стал кинорежиссер и народный артист России Алексей Учитель, уточнило издание.

Сам Алексей Федорченко ранее назвал свою новую картину "не этнографической, скорее, исторической". "Мы столько не знаем о нашей истории, и я всегда радуюсь, когда удается рассказать что-то новое о том, что всем, казалось бы, давно известно. Как выяснилось, фильмы, что сняты про Кавказ, опираются в основном на Лермонтова и Толстого. А чтобы заглянуть чуть глубже, почитать первоисточники, замечательные книги первых исследователей Кавказа, их историков и философов - ни разу такого не видел. Мне захотелось рассказать всем, что Кавказ тоже сильно повлиял на Россию - ничуть не меньше, чем Россия повлияла на Кавказ. Так и получился фильм "Большие змеи Улли-Кале"", - привела 21 августа 2021 года его слова "Российская газета".

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* издание "Медуза" и Антон Долин включены в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

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