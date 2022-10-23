Военные из Азербайджана и Грузии приступили к учениям в Турции

23 октября 2022, 13:06

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Военнослужащие из Азербайджана, Грузии и Турции отрабатывают охрану важных экономических проектов в ходе международных военных учений "Eternity-2022". Они продлятся до 28 октября.

В Турции начались командно-штабные учения "Eternity-2022", в которых принимают участие военные из Азербайджана, Грузии и Турции, сообщило 23 октября агентство Turan.az со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

"Военные трех стран выполнят в ходе учений задачи по организации охраны стратегически важных региональных экономических проектов", – информировало ИА "Новости Грузия".

Учения продлятся до 28 октября. Они проводятся для укрепления сотрудничества и обеспечения взаимодействия между вооруженными силами Азербайджана, Грузии и Турции, передало турецкое агентство "Анадолу".

Напомним, Азербайджан, Грузия и Турция, помимо взаимодействия вооруженных сил, реализуют ряд совместных энерготранспортных проектов. В частности, функционирует нефтепровод Баку - Тбилиси - Джейхан. С 30 августа по 10 сентября в Грузии проводились военные учение "Достойный партнер-2022", в которых приняли участие военные из 21 страны, в том числе из Азербайджана и Турции.

Министр оборонной промышленности Азербайджана Мадат Гулиев, выступая 6 сентября на IV Азербайджанской международной оборонной выставке, назвал Турцию среди приоритетных стран для сотрудничества в военно-технической сфере. "Азербайджан и Турция осуществляют совместную работу над таким оружием, которое предполагается использовать через 10-20 лет", – привело слова Гулиева ИА "Азертаг".

"Кавказский узел" также писал, что с 26 по 29 мая в Азербайджане прошел фестиваль авиации, космонавтики и технологий Teknofest. Он впервые проводился за пределами Турции. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики тогда отметили, что военное сотрудничество Баку с Анкарой едва ли помешает сотрудничеству с Москвой, так как речь идет о поставках разных типов вооружения.

А еще ранее, в сентябре 2021 года, в Баку прошли совместные учения военных Азербайджана, Турции и Пакистана. В этом же месяце Азербайджан провел совместные учения с Турцией в Лачинском районе. Армянские политологи тогда указали, что азербайджано-турецкие учения продемонстрировали Армении уязвимость Лачинского коридора между Ереваном и Степанакертом, который проходит по этой территории и контролируется российскими миротворцами. По мнению российских военных экспертов, азербайджано-турецкие учения в Лачинском районе были некрупными и носили тактический характер.

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