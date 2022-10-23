Суд ужесточил полицейским из Каспийска приговор по делу о пытках

23 октября 2022, 08:30

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Верховный суд Дагестана заменил полицейским из Каспийска Альберту Рамазанову и Шамилю Магомедову условное лишение свободы на колонию, признав их виновными по делу о пытках местного жителя.

По версии следствия, оперуполномоченные отдела МВД по Каспийску Альберт Рамазанов и Шамиль Магомедов на почве личной неприязни применили к местному жителю насилие в отделе полиции. Рамазанов стал угрожать ему и для большей убедительности выстрелил в спинку кресла.

Ранее Каспийский городской суд признал обоих полицейских виновными. И с учетом смягчающих обстоятельств (наличия наград, того, что они ветераны боевых действий, имеют на иждивении престарелых родителей и малолетних детей), приговорил Рамазанова к трем годам и шести месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком на два года. Магомедов был приговорен к трем годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на два года, сообщил 22 октября на своем сайте Верховный суд Дагестана.

После вынесения горсудом Каспийска приговора, прокуратура с ним не согласилась и подала на апелляцию. Верховный суд Дагестана пришел к выводу, что суд первой инстанции не учел в полной мере характер и степень общественной опасности совершенного преступления.

Приговор силовикам был изменен. "Рамазанову срок наказания снижен на три месяца, в отношении Магомедова он остался таким же. Однако согласно решению суда отбывать наказание оба будут в местах реального лишения свободы. В остальном приговор оставлен без изменения", – сказано в сообщении.

Оба полицейских были взяты под стражу в зале судебного заседания. Комментариев от представителей Рамазанова и Магомедова относительно приговора суда не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 24 августа многодетный отец из Каякентского района Шамиль Бекболатов сообщил, что силовики избили его при задержании, в том числе били камнем по голове, в результате он оказался в больнице. Пострадавший направил жалобу на действия силовиков в республиканские МВД и прокуратуру.

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