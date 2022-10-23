Ставрополец обвинен в дискредитации российских военных

23 октября 2022, 00:51

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В суд Ставрополя поступил протокол в отношении местного жителя Романа Задорожного, обвиненного в дискредитации армии Российской Федерации.

Сотрудники правоохранительных органов составили административный протокол по статье о дискредитации российской армии в отношении жителя Ставрополя Романа Задорожного.

Протокол в отношении Задорожного поступил в Промышленный районный суд Ставрополя, пишут 22 октября "Кавказ.Реалии"*.

На сайте суда указано, что дело об административном правонарушении по части1 статьи 20.3.3 в отношении Задорожного Романа Анатольевича планируется рассмотреть 14 ноября.

Что стало поводом для составления административного протокола - не уточняется.

"Кавказский узел" также писал, что 4 октября стало известно о том, что в отношении ставропольца Павла Гладких было составлено два протокола о дискредитации российских военных.

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