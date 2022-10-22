Фильмы о старейших кинотеатрах Нальчика и Владикавказа нашли отклик у зрителей

22 октября 2022, 17:25

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Документальные фильмы о схожей судьбе кинотеатров "Победа" и "Комсомолец" пробудили стремление сохранить эти здания как исторические символы Нальчика и Владикавказа, поделились впечатлениями зрители после кинопоказа во Владикавказе.

Как писал "Кавказский узел", 20 июля в здании бывшего кинотеатра "Победа" в Нальчике был показан документальный фильм Тамерлана Васильева об истории этого кинотеатра.

Кинотеатр "Победа" был построен в 1936 году, но не работал с начала 1990-х годов. 16 июля 2016 года там произошел пожар, который уничтожил фасад и крышу кинотеатра. Через несколько дней власти отчитались о начале реконструкции кинотеатра.

21 октября в галерее «Белый угол», расположенной в Школе кино и театра во Владикавказе, состоялся показ документального фильма режиссера Тамерлана Васильева о старейшем кинотеатре Нальчика «Победа» и двух видеоработ о старейшем кинотеатре Владикавказа «Комсомолец», выполненных фотографом и журналистом Анной Кабисовой.

Авторы работ констатировали, что судьбы двух старейших кинотеатров Нальчика и Владикавказа похожи: оба являются объектами культурного наследия, в обоих произошел пожар, и ни «Победу», ни «Комсомолец» не удалось сохранить.

Фильм Тамерлана Васильева посвящен первому профессиональному кинотеатру Кабардино-Балкарии "Победа" и людям, судьба которых с ним связана. Идея снять фильм о кинотеатре пришла во время пандемии коронавируса, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» автор фильма, выпускник Московской международной киношколы Тамерлан Васильев.

"Во время пандемии я прочитал одну книгу про кино, которая меня очень вдохновила, и решил попробовать снять фильм про это место, но для начала разобраться в проблеме кинотеатра и людей, которые с этим местом связаны", - сказал он.

Изначально планировалось сделать акцент на том, что "Победу" можно восстановить, сказал режиссер. "Мы два года работали над фильмом и в процессе начали по-другому смотреть на проблему - того содержания, что было раньше, уже нет, и это надо признать, и в этом смысле фильм можно назвать прощанием. Но, конечно, это здание можно восстановить, из него можно сделать такое же место, куда люди будут приходить смотреть кино, но это будет уже совсем другое", - сказал Тамерлан Васильев.

В фильме краевед, историк из Нальчика Виктор Котляров вспоминает о пожаре, который произошел там в 2016 году. "Перед нами, по большому счету, тот же кинотеатр, который был сразу после освобождения Нальчика [во время войны]: две скульптуры, фасад и просто стены. Невольно возникает мысль, что кто-то ждет, когда разрушатся несущие стены, и тогда восстанавливать будет уже нечего. У «Победы» не было будущего в том виде, в каком она оставалась, поэтому она мягко-мягко умерла. Но если сейчас мы не начнем восстанавливать ее, ничего уже не будет. Новое здание аналогичное не будет представлять интереса, ценность дает человеческое восприятие, а сейчас это восприятие утеряно", - говорит в фильме краевед.

Работу над фильмом Тамерлан Васильев закончил этой весной, а показ киноленты состоялся 20 июля внутри кинотеатра «Победа», по его словам, спонтанно. "Когда мы думали, в какой форме проводить показ, неожиданно узнали о том, что в кинотеатре по инициативе администрации пройдет лекция одного приглашенного урбаниста, который расскажет, как сохранять архитектурные памятники. Мы попросили, чтобы нам разрешили после лекции показать там фильм, и нам дали добро, но у нас был только один день, чтобы оповестить об этом людей", - сказал он.

К удивлению авторов, посмотреть фильм пришли более 100 человек разных поколений, отметил Васильев. "Это было удивительно. Фильм показал, что для людей это место еще имеет значение", - сказал он.

Власти обещали, что к концу 2016 года, к 80-летию кинотеатра, восстановительные работы будут завершены: в большом зале “Победы” расположится детский кинотеатр, в малом – кукольный театр. Однако шесть лет спустя отремонтирован лишь фасад здания. Сейчас бывший кинотеатр находится в запустении: внутри разбросано множество пустых бутылок из-под спиртного и разрисованы стены. На "Кавказском узле" опубликован фоторепортаж Эммы Марзоевой "Беда "Победы": руины кинотеатра в Нальчике", подготовленный в августе 2022 года.

Также во время сеанса были показаны две видеоработы Анны Кабисовой, рассказывающие о судьбе старейшего кинотеатра во Владикавказе кинотеатра "Комсомолец" через фиксацию тщетной борьбы за его спасение. В одной работе несколько человек зачитывают письма, в которых руководители «Комсомольца» на протяжении многих лет обращаются к властям с просьбой о помощи, и бюрократически-равнодушные ответы чиновников. Во второй работе камера показывает руины кинотеатра под Седьмую симфонию Шостаковича, сыгранную оркестром Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, которому республика передала «Комсомолец» под нужды филиала Мариинского театра.

Анна Кабисова, выпускница Московской школы фотографии и мультимедиа им. Родченко, заявила, что современники "не имеют права загубить" старейший кинотеатр «Комсомолец». "Нельзя просто так отдавать свою историю, свою культуру. Тем более, там не нужно каких-то сверхъестественных средств. Понятно, сумма большая, но сейчас очень много выделяет федеральный центр - и отдельно на архитектуру, отдельно на оборудование кинозалов, просто никто из министерств, видимо, не понимает значимость этого места, значимости в целом кино", - сказала Анна Кабисова.

По ее словам, авторам хотелось бы донести до Валерия Гергиева мысль, что "музыка - это хорошо, мы его уважаем за все, что он сделал для Осетии, а кино никто так не занимается, нет такой личности, как он, чтобы помогать, спасать и продвигать".

"Если бы он понял, что «Комсомолец» нужен нам именно как кинотеатр формата детско-юношеского и с какой-то концепцией того же музея, лектория, образовательных моментов, то он оставил бы еще один след в истории… Пусть это будет под его эгидой, что он его отреставрировал, но пусть он не будет очередным филиалом Мариинского театра, пусть это будет кинотеатр", - сказала она в своем выступлении.

Жители Владикавказа хотят сохранить "Комсомолец", считает автор блога на "Кавказском узле" "Владикавказ. Там, где тепло и сыро". "Общественность хочет его сохранить именно как кинотеатр, так как факт наличия в нашем городе старейшего в стране кинотеатра безусловный предмет для гордости. Я уж не говорю, что это история, и ее надо хранить", - написал он 21 марта в своей публикации "Проект "Комсомольца" (фото)".

После просмотра фильмов состоялось обсуждение картин с авторами. Молодой человек из зала спросил у Тамерлана Васильева про его отношение к истории с "Победой", и мнением режиссера, стоит восстанавливать кинотеатр или нет.

Режиссер ответил, что важно сохранить то, что можно сохранить, например, статуи мужчины и женщины в национальной одежде на фасаде кинотеатра.

"Смысл фильма в том, чтобы дать внимание людям, которые прожили свою жизнь в этом месте [в Нальчике], проговорить то значение, которое это место имело, зафиксировать отношение наших родителей, которые ходили туда, проводили свою молодость там. Это больше фильм-прощание", - сказал режиссер.

Один из зрителей отметил, что автору картины про кинотеатр «Победа» удалось зафиксировать "ушедший дух этой эпохи, погрузиться в контекст советского кинотеатра, этой ностальгии, поэтики".

"Помимо культурной ценности, которой обладают и «Комсомолец», и «Победа», оба кинотеатра являются символами своих городов и памятью для горожан. Мне было интересно посмотреть эти картины и узнать что-то новое", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" зрительница, представившаяся Ольгой.

Жительница Владикавказа Ирина сообщила, что для ее семьи "Комсомолец" – знаковый кинотеатр. "В «Комсомолец» ходили мои родители, я ходила. Для меня это прежде все память. Очень жаль, что не удалось сохранить кинотеатр", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Еще один молодой человек из зала поинтересовался у Анны Кабисовой, что сейчас происходит с «Комсомольцем». Анна Кабисова ответила, что сейчас рабочие "выносят мусор и долбят стены".

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.