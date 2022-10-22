Астраханцы пожаловались на угрозу ЧП из-за замыканий на линиях электропередачи

22 октября 2022, 10:13

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Астрахани на некоторых участках линий электропередачи провисли провода. Ветер их раскачивает, и происходят замыкания, из-за чего возникла угроза ЧП, указали местные жители в соцсети "ВКонтакте". Часть комментаторов призвала энергетиков решить проблему, а другая часть посоветовала астраханцам писать жалобы в Следком и прокуратуру.

В Астрахани на одной из улиц провисли провода линии электропередачи, и происходят замыкания, когда их раскачивает ветер и они соприкасаются друг с другом, пожаловалась местная жительница в соцсети "ВКонтакте".

"Сегодня весь день взрываются и искрятся провода на улице Татарской в Ленинском районе в жилом секторе на улице по которой ходят люди, в том числе дети. Никому до этого нет дела. Служба МЧС приняла вызов и передала в энергетикам, на этом посчитав свое дело завершенным. Энергетики вообще не реагируют. За то отписываются, что заявка в работе. Народ мы чего ждём? Взрыва газовой трубы, проходящей рядом или чтобы этот провод убил кого-то?" – сказано в публикации, размещенной в группе "Астрахань Online" вечером 21 октября.

К записи также прикреплен ролик, на кадрах которого показана линия электропередачи. Два провода раскачиваются, затем задевают друг друга, отчего возникают искры. Звук в ролике отсутствует.

На 10.10 мск 22 октября эта публикация в группе "Астрахань Online" набрала 357 отметок с реакцией пользователей и 35 комментариев. "Вызовите полицию и напишите заявление на начальника энергосети. Как вариант", – посоветовал Валера Дергачев.

"В прокуратуру на администрацию Ленинского района, еще в Роспотребнадзор", – написала Татьяна Поликарпова.

"Пока током никого не убьёт или дом не сгорит, никто делать ничего не будет. Вот если у вас долги они быстро решат вопрос с проблемой", – считает Алекс Варфоломеев.

"Ух, ты! Круто. Так и до пожара недалеко", – отметил Joni Rirter.

"Ничего с места не сдвинется, пока что-то не случится", – подчеркнул пользователь Астрахань Around.

Другая часть комментаторов указала, что замыкания на линиях электропередачи происходят и в других частях города. "Да и не только там. Проезжала вечером по Николая Островского, там такая же ситуация", – написала Мария Вишнякова.

"Вчера по всему городу так было", – поделился Александр Бастин.

"И на Трусово тоже. Ехали где Чайка. Прямо над машиной искры. Думала салют, а нет", – отметила Дарья Дашкевич.

На 10.10 мск на сайте компаний "Россети-Юг" и "Россети" нет реакции на жалобы жителей Астрахани на замыкания на линиях электропередачи из-за провисших проводов.

"Кавказский узел" также писал, что ранее в Астрахани и Астраханской области неоднократно происходили массовые отключения электричества, в том числе из-за непогоды. Так, 6 марта губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил, что ночью в регионе был сильный ураган с дождем и снегом, из-за непогоды в Астраханской области без света остались 112 тысяч человек. 9 марта астраханские энергетики запросили помощь из других регионов для устранения последствий урагана.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.