Конфликт в школе привлек внимание грузинских силовиков

22 октября 2022, 04:53

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Мама второклассника одной из школ Кахетии пожаловалась на то, что ее ребенка побили одноклассники и учительница. По ее словам, привлечь внимание к инциденту удалось только после того, как она обратилась в министерство образования.

МВД Грузии начало расследование по делу о возможном избиении школьника одноклассниками и учителем в одном из школ Кахетии. Возбуждено дело по статье 126 Уголовного кодекса Грузии (применение насилия).

По словам матери второклассника, одноклассники ее сына сначала накинули ему на горло проволоку. Ребенок начал задыхаться и заплакал. После этого один из детей ударил его по лицу, затем по лицу его ударил и учитель. Она также заявила, что после уроков ее сына побили одноклассники на улице, пишет 21 октября "Грузия-онлайн".

Сам инцидент, по ее словам, произошел в конце сентября, и в течение месяца она пыталась привлечь внимание к ситуации. "Обо всем этом я сообщила в дирекцию и ресурсный центр. Сейчас идет расследование. Министерство также знает. Пока я не довела информацию до министерства, никакой реакции не было", - приводит ее словам издание.

Учитель утверждает, в свою очередь, что на перемене подрались двое одноклассников, она была свидетелем инцидента. При этом она отрицает, что ударила ученика, назвав слова матери "ложью", информирует "Грузия-онлайн".

По данным образовательного ресурсного центра, дисциплинарная комиссия расследует инцидент, виновные будут наказаны.

Ранее "Кавказский узел" писал про конфликты в грузинских школах. 2 октября стало известно, что в Марнеули был уволен школьный учитель, который поставил учеников на колени и распространил фото их наказания. Родители учеником, тем не менее, заступились за учителя.

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