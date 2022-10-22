Волжанин пожаловался на бездействие следствия по жалобе о семейном насилии

22 октября 2022, 03:54

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Житель Волжского Владимир обвинил свою бывшую супругу и ее сожителя в применении физического насилия к трем детям. Он пожаловался, что силовики перебрасывают его жалобы друг другу и в восьмой раз обратился к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой расследовать дело. Бывшая супруга Владимира отвергла обвинения.

Видеообращение Владимир выложил в соцсетях. Он обвинил свою бывшую супругу и ее сожителя в совершении преступлений, предусмотренных статьями 117 (истязания), 132 (насильственные действия сексуального характера) и 156 (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) Уголовного кодекса Российской Федерации. Мужчина показал четыре постановления за подписями заместителя прокурора Волгоградской области, начальника отделения полиции №1 города Волжского, инспектора ПДН и сослался на данные эксперта-психолога. Все эти документы, по словам заявителя, подтверждают обвинения.

«Однако Следственный комитет на протяжении 9 месяцев не возбуждает уголовное дело», - заявил Владимир в видеообращении к Бастрыкину.

Корреспонденту "Кавказского узла" Владимир рассказал 21 октября, что обращался к руководству Следкома восемь раз. «Первый раз - 20 января 2022 года. Последний раз – вот сейчас. И писал ему. Задавал вопрос, почему меня не принимают на личный прием к Бастрыкину. Пишут со Следственного комитета Москвы, что дело находится на особом контроле, им занимаются», - рассказал он.

Мужчина показал один из ответов, полученных из Следственного комитета России. Старший инспектор А. Плахина сообщила заявителю, что его обращение «направлено для организации рассмотрения в СУ СК России по Волгоградской области» (копия письма от 25.02.2022 №242/1 р-22 имеется в распоряжении редакции). Собеседник заметил, что он и лично, и письменно обращался к прокурору Волгоградской области, но пока безрезультатно.

По словам Владимира, о противоправных действиях супруги он узнал в феврале. Одна из его дочерей рассказала о домогательствах. В марте мужчина воспользовался срочными услугами специалистов Волгоградского областного Центра психолого-педагогической помощи населению. Психологические тесты и психолог, тестировавший дочь заявителя, подтвердили слова девочки, отметил мужчина.

Сотрудник полиции установил, что в действиях отчима несовершеннолетних детей могут усматриваться признаки состава преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних) (копия постановления от 15 февраля 2022 года имеется в распоряжении "Кавказского узла").

Материалы дела были направлены в Следственный отдел Волжского, спустя месяц заявитель получил письмо, в котором сказано, что в ходе проверки состава преступления по статье 132 УК РФ в действиях его бывшей жены и ее сожителя не найдено. Однако, отмечается при этом, в их действиях "усматривались признаки состава преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)".

Письмо было возвращено в Управление МВД по Волгоградской области, однако в связи с получением «новых доводов» от заявителя материал процессуальной проверки был вновь истребован из УМВД. В Следственном отделе по городу Волжскому сообщили, что в действиях бывшей супруги и ее сожителя действительно усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ.

«То есть, он (следователь - прим. "Кавказского узла") не увидел там состава преступления по особо опасной статье 132. Таким образом следственные органы перебрасывают мое дело из одного ведомства в другое», - возмутился Владимир.

В феврале он также обратился к региональной уполномоченной по правам ребенка Нине Болдыревой. В июне омбудсмен направила обращение в отдел опеки и попечительства администрации города Волжского, в котором сообщалось, что специалисты отдела посетили семью его бывшей супруги – матери троих несовершеннолетних детей, «которые проживают с ней по решению суда». При осмотре жилого помещения и детей никаких нарушений они не отметили. Девочка сообщила специалистам, что «что у мамы ей жить нравится». Бывшая супруга Владимира также сообщила, что боится его, поэтому «новый адрес проживания предоставлять категорически отказывается».

В то же время спустя некоторое время, по словам Владимира, его дочь опять стала жить с ним. В сентябре старшую дочь опросили в кабинете прокурора отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних региональной прокуратуры (копия опроса имеется в распоряжении "Кавказского узла"). Девочка сообщила, что в новой семье матери они подвергались физическому насилию и домогательствам.

Бывшая супруга жителя Волжского отвергла обвинения

Бывшая супруга Владимира рассказала по телефону корреспонденту «Кавказского узла» свою версию происходящего.

«История очень печальная. Он [бывший супруг] мне уже все нервы истрепал. Обвинения серьезные мне предъявляет», - сообщила женщина.

Она рассказала, что в сентябре участвовала в заседании Кассационного суда города Краснодара. Суд, по словам женщины, окончательно оставил ей всех троих детей. В настоящее время бывшие супруги делят имущество – квартиру в центре города. Городской суд встал на сторону Владимира. Его бывшая супруга намерена подать апелляцию в областной суд. "Весь ключевой момент [тяжбы] именно в квартире", - считает она.

Женщина обвинила Владимира в том, что еще в период совместного проживания он допускал физическое насилие в отношении нее. По ее словам, бывший муж был осужден по статье 119 (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). «Ему повезло, судья его пощадила, срок [лишения свободы] ему не назначила. Потому что трое детей у него на иждивении. 200 часов общественных работ ему присудили», - рассказала собеседница.

Женщина сообщила, что по решению областного суда третьей инстанции, прошедшего 10 ноября 2021 года, старшая дочь должна жить у нее. Владимиру были назначены алименты на всех троих детей и 30 часов общественных работ. Алименты, по ее словам, мужчина не платил, должен уже около полумиллиона рублей. Старшая дочь, отметила она, просто убежала к отцу, который, как она считает, за ней не следит.

Женщина рассказала, что намерена обвинить бывшего супруга в преступлении, предусмотренном частью 3 статьи 306 УК РФ (заведомо ложный донос, связанный с искусственным созданием доказательств обвинения). Женщина заявила, что все обвинения Владимира в том, что она, якобы, должна ему платить алименты – беспочвенны. И вновь повторила: «По суду все дети должны быть у меня». Она также добавила, что не состоит "на учете ни в каких психоневрологических и психдиспансерах".

Преступления в отношении несовершеннолетних должны тщательно расследоваться

Юрист Сергей Иващенко, независимый от данного дела, после ознакомления с его материалами охарактеризовал его как «крайне сложное для расследования» и «весьма важное с общественной точки зрения».

«Нельзя замалчивать такие дела. Нельзя замалчивать случаи, когда следственные органы пытаются переквалифицировать подобные обвинения в менее опасные для общества статьи Уголовного кодекса. Потому что сексуальное насилие в отношении детей – самое опасное из половых преступлений», - заявил юрист.

Иващенко рассказал о том, что, несмотря на разработанность и апробированность методик расследования преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, сбор и фиксация доказательств «до сих пор очень сложны для следственных органов». «Есть существенные сложности в определении обстановки совершения подобных преступлений в отношении детей. Судмедэкспертам нужно обнаружить микроследы биологического происхождения, установить контактное взаимодействие подозреваемого и его жертвы, факты сексуальной близости, телесные повреждения и последствия для физического и душевного здоровья малолетней жертвы, которая на момент совершения преступления часто может пребывать в беспомощном, запуганном состоянии. Более серьезные последствия наступают, когда преступления совершаются близкими родственниками», - сказал юрист.

Он отметил, что любое подозрение в совершении опасного деяния в отношении несовершеннолетних Следственное управление Следственного комитета «обязано расследовать тщательным образом и, по возможности, оперативно». «Человек этот [Владимир] обратился к главам следственных и надзорных органов. Эти ведомства должны незамедлительно провести расследование, так как деяние крайне опасное. Если выяснится, что человек этот солгал, да еще и искусственным образом создавал доказательства обвинения, он должен ответить перед правосудием. Но его заявление не должно быть отфутболено или проигнорировано ни следственными, ни надзорными органами, ни омбудсменом», - заявил Сергей Иващенко.

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