Жительница Кисловодска получила срок за финансирование ИГ*

21 октября 2022, 19:45

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Южный окружной военный суд признал жительницу Кисловодска Людмилу Дубровскую виновной в финансировании терроризма и приговорил к пяти годам колонии.

По версии следствия и суда, с 2018 по 2020 годы Людмила Дубровская через посредника осуществляла переводы денежных средств для оказания помощи международной террористической организации "ИГИЛ"*. Во время обысков у нее дома была найдена и изъята литература, проповедующая радикальные направления в исламе, сообщила сегодня антитеррористическая комиссия Ставропольского края.

Обвиняемая полностью признала свою вину. Южный окружной военный суд приговорил ее к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима, указано в сообщении в Telegram-канале комиссии.

"Кавказский узел" также писал, что в апреле военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к пяти с половиной годам колонии жительницу Ставропольского края Людмилу Баратову. Она признана виновной в том, что помогла выехать в Сирию под видом туристов семье, один из членов которой впоследствии примкнул к террористической организации.

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*21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

** "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России решением суда.