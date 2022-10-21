Военные эксперты исключили участие азербайджанских истребителей в боях на Украине

21 октября 2022, 14:23

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Публикации о том, что Украина использует в боевых действиях азербайджанские истребители, не соответствует действительности, указали опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские военные эксперты. Версия о том, что самолеты находились на Украине в ремонте, также неубедительна, отметили они.

Как писал "Кавказский узел", после начала российской военной операции на Украине власти Азербайджана неоднократно оказывали помощь жителям Украины. Так, 5 июля из Баку в Варшаву отбыл самолет с 50 тоннами гуманитарной помощи от мэрии Сумгаита жителям украинского города Черкассы. Ранее стало известно, что азербайджанская госнефтекомпания SOCAR оказывает гуманитарную помощь Украине, безвозмездно поставляя топливо. На отношения Баку с Москвой это не влияет, так как власти Азербайджана опасаются снижения объемов торговли с Россией и вынуждены проводить согласованную политику, пояснили "Кавказскому узлу" азербайджанские аналитики.

Информация о том, что Украина использует азербайджанские истребители, опубликована 19 октября в Telegram-канале "Шептун". "По информации от источников в авиационной отрасли, Украина начала использовать многоцелевые истребители четвертого поколения МиГ-29 ВВС Азербайджана. Как нам стало известно, ранее четыре машины находились на ремонте на Львовском государственном авиационно-ремонтном заводе", - сообщил автор публикации.

Ранее о передаче Украине азербайджанских военных самолетов сообщило российское издание Avia.pro. "Азербайджан передал ВВС Украины три истребителя МиГ-29. […] Официально в Баку вооружение Украины не афишировали, однако, как оказалось, боевые самолёты был поставлены на Украину вместе с соответствующим вооружением. Причём, судя по всему, ранее эти истребители принимали участие в боевых действиях в Карабахе, так как сравнительно недавно прошли ремонт и были восстановлены. Как стало известно, речь идёт об истребителях, которые ранее были переданы Азербайджаном на Украину для проведения комплексного обслуживания. Тем не менее, как оказалось, самолёты предполагалось вовсе не ремонтировать", - сообщило это СМИ 4 августа.

Информация о передаче Азербайджаном военных самолетов Украине "на официальном уровне не сообщалась", прокомментировал корреспонденту "Кавказского узла" военный пенсионер, полковник-лейтенант азербайджанской армии Элхан Шихалиев.

Об этом же сообщил корреспонденту "Кавказского узла" бывший замкомандира части азербайджанской армии, капитан Тарлан Эйвазов. "Министерство обороны Азербайджана ничего такого не сообщало", - сказал он.

И Шихалиев и Эйвазов подчеркнули, что видели публикации в СМИ об «азербайджанских самолетах в Украине», и сообщили, что считают это ложной информацией, распространяемой для того, чтобы "рассорить Азербайджан с Россией".

Военная авиация Азербайджана не отправлялась на ремонт на Украину потому, что в Азербайджане с советских времен работает крупный авиационно-ремонтный завод, выполняющий эту задачу, сказал корреспонденту "Кавказского узла" полковник в отставке, служивший в военной полиции в ВВС Азербайджана до 2014 года, Ровшан Магеррамов.

По его словам, на Украину могли отправить на ремонт лишь авиационные двигатели или другие части самолетов, так как ВВС Азербайджана закупали самолеты МиГ Львовского производства. Там могли ремонтировать отдельные комплектующие, но не весь самолет, подчеркнул Магеррамов.

"Азербайджанская авиация всегда модернизировалась на месте, даже когда наши самолеты укомплектовывались израильскими системами, в результате которых истребители МиГ-29 становились истребителями-бомбардировщиками, дойдя до уровня МиГ-31, МиГ-34. Вся работа выполнялась израильтянами на территории Азербайджана. Поэтому об отправке в Украину нашей техники не может быть и речи. Возможно, наша сторона намеревалась купить самолеты в Украине, но отказалась от намерений, не заплатила, и оставшиеся на заводе самолеты стали называть «азербайджанскими». Но факт в том, что вся авиация ВВС Азербайджана находится на балансе нашей армии", - сказал Ровшан Магеррамов.

Четыре самолета МиГ-29 - это заметная доля в азербайджанских ВВС, и если бы самолеты в таком количестве остались за рубежом, это была бы значительная потеря азербайджанского вооружения, добавил он. "Азербайджанская концепция ВВС основывается на применении, кроме прочего оружия, также современных пилотируемых истребителей и бомбардировщиков. Эта техника активно и успешно применялась во второй карабахской войне, была закуплена до войны для противодействия иранской боевой авиации над Каспийским морем", - объяснил эксперт.

Военный эксперт, бывший сотрудник информационно-аналитического управления Минобороны Азербайджана Азад Исазаде также не верит в версию ремонта азербайджанских МиГ на Украине. По его словам, гораздо ближе к Азербайджану находится Тбилисский авиаремонтный завод, где ремонтировались азербайджанские самолеты в годы первой карабахской войны.

"Зачем отправлять далеко в Украину, если рядом есть Тбилиси? В самом Азербайджане также имеются соответствующие мощности. С другой стороны, если даже азербайджанские самолеты ремонтировались до [военной операции] 2022 года в Украине, то Украина не пошла бы на конфликт с Азербайджаном, отказавшись вернуть самолеты в Баку, а наша сторона не дала бы согласие оставить самолеты в Украине", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

При этом Исазаде не исключил закупку Азербайджаном украинской авиатехники до 2014 года, когда Киев распродавал оставшееся у него советское вооружение. "После 2014 года Украина оружие не продавала", - добавил он.

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