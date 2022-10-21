Меценаты поддержали жителей села Харахи в строительстве водопровода

21 октября 2022, 12:50

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Значительная часть водопровода, который строят жители дагестанского села Харахи, проложена за счет меценатов, рассказали сельчане. По их словам, владельцы стройтехники также сделали скидку, чтобы строительство завершилось до начала зимы.

Как писал "Кавказский узел", 14 октября стало известно, что жители высокогорного села Харахи в Хунзахском районе на собранные ими деньги почти завершили строительство 11-километрового водопровода после того, как чиновники заявили, что в бюджете деньги заложены только на ремонт старого водопровода. Общую стоимость водопровода сельчане оценили в 16 миллионов рублей, половину суммы жители Харахи собрали самостоятельно и начали искать спонсоров, чтобы оставшиеся 2464 метра трубопровода проложить до первых морозов и не остаться зимой без воды.

3 января 2020 года жители Харахи остались без водоснабжения после того, как водопровод не выдержал мороза и лопнул. По данным районной администрации, коммунальную аварию тогда не удалось устранить из-за заснеженного горного пути к водоводу. Подвоз воды в село не покрывает нужды людей, жители вынуждены сами ездить за водой в соседний населенный пункт, рассказали тогда сельчане.

Сейчас вода в село подается через водопровод Парси-Харахи, построенный в 1980 году. При этом срок его эксплуатации составлял всего 25 лет, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» представитель администрации Харахи.

По его словам, в 2020 году за деньги республиканского бюджета в село была проведена новая ветка водопровода, однако она не выдержала испытательного срока и пришла в негодность. "В течение года [после постройки] она должна была быть на испытании, но испытание не прошли (водопровод не выдержал испытательный срок. – Прим. "Кавказского узла"). [В начале] вода потекла, [но в последующем] срок испытания она (водопроводная ветка) не выдержала, и сейчас по этому водопроводу вода не идет", - рассказал представитель администрации, добавив, что материалы по этому разбирательству находятся в арбитражном суде.

Он уточнил, что при прокладке водопровода были допущены технические ошибки, а также не были просчитаны риски, а подрядная организация, которая проводила строительные работы, обанкротилась и расформирована.

Объема воды, поступающей из водопровода Парси-Харахи, недостаточно для села, в котором живут 1500 человек, отметил представитель администрации. По его словам, водопровод находился на балансе не муниципалитета, а совхоза «Харахинский», который сейчас является муниципальным предприятием.

По словам представителя администрации, сельчане планируют провести новый водопровод по относительно безопасному горному участку, где бывает меньше обвалов. Проект целиком реализуется на деньги меценатов и благотворителей, отметил он. "Они проявили инициативу. Это за счет меценатов, за счет благотворителей", - сказал чиновник.

Осталось проложить 2,5 километра водопровода, отметил он, выразив надежду, что к наступлению холодов необходимая сумма будет собрана и проведение водопровода завершится.

Владельцы стройтехники сделали сельчанам скидку

Выходец из села Харахи Манап, проживающий в Махачкале, но являющийся одним из участников проекта, рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что источники, от которых будет питаться водопровод, находятся на территории селения Мочох. На пути водопровода есть перепады, горная порода, и прокладывать водопровод бывает необходимо с учетом этих рисков. Также в зависимости от глубины и от предполагаемого давления запланировано поставить различные трубы, чтобы исключить возможность аварий, отметил Манап.

Он подтвердил, что "различные меценаты и спонсоры звонят и помогают проекту". Основные финансовые затраты – это работа, так как из 11 километров водопровода, только 3,5 километра проведены с помощью техники, а работы на оставшейся части водопровода проводятся вручную из-за труднодоступности участков, рассказал мужчина. "Три с половиной километра получилось какой-то техникой сделать [на том участке, что] ближе к селению, а остальные ущелья недоступны, техника туда не подъедет, поэтому все [работы] вручную", - сказал он, добавив, что ручная работа обходится дороже, чем работа строительной техникой.

Техника была привлечена на деньги сельчан, отметил Манап, уточнив, что владельцы строительной техники соглашались работать на ней за полцены, узнав о проекте.

Необходимость в новом водопроводе Манап объяснил тем, что старый водопровод в зимнее время часто выходит из строя, «лопаются трубы» на различных участках изношенной ветки. "Этот [строящийся] водопровод [нужен], чтобы в зимнее время он функционировал, и вода была. По крайней мере в зимние четыре (месяца), в которых основные морозы бывают, именно в это время мы рассчитываем, что этот водопровод нас обеспечит водой", - сказал выходец из села, пояснив, что в горных районах зима бывает значительно продолжительнее, чем на равнине.

Жительница села, попросившая не указывать ее имя, поделилась с корреспондентом «Кавказского узла» опасением, в селе, где воды не хватает уже сейчас, зимой воды не будет воды совсем, если не построить водопровод. "Сейчас чуть вода есть, но зимой точно не будет", - сказала женщина, выразив надежду на то, что новый водопровод обеспечит бесперебойное водоснабжение села в зимний период.

Обслуживание нового водопровода ляжет на муниципалитет

Сельские водопроводные сети необязательно должны быть в собственности администрации села либо муниципального образования, их владельцами могут быть и физические и юридические лица, указал представитель «Монитора ЖКХ», юрист Сулейман Сулейманов. "Если водопроводные сети находятся не в муниципальной собственности, то есть у этих водопроводных сетей есть другой собственник, то муниципальное образование должно заключить с ним договор об использовании этих сетей, поскольку они используют полноценно эти сети, чтобы вода доходила до населенного пункта", - сказал Сулейманов корреспонденту "Кавказского узла".

По словам юриста, муниципалитет на основе заключенного договора должен платить владельцу водопроводных сетей арендную плату, также в этом договоре должно быть прописано, кто ответственен за текущий, капитальный ремонт водопроводных сетей.

Если же муниципалитету не удается в течение года установить владельцев водопроводных сетей, то сети "с соблюдением определенных юридических процедур" должны перейти в собственность муниципального образования. "Эти сети переходят в собственность муниципального образования со всеми обязанностями: содержание сетей в надлежащем порядке, текущий и капитальный ремонт сетей либо полная замена, если они пришли в негодность", - рассказал Сулейманов.

Даже если жители по своей инициативе строят водопровод, они не становятся поставщиками либо исполнителями коммунальной услуги, подчеркнул юрист. "Они могут либо у себя оставить и сдать в пользование или в аренду в муниципальное образование, либо строят и передают в собственность муниципальному образованию, а само водоснабжение остаётся непосредственной обязанностью муниципального образования", - отметил Сулейманов, добавив, что муниципальное образование будет ответственно также за качество воды, и муниципалитет должен не допускать ухудшения качества воды в водопроводе.

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