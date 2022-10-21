21 октября 2022, 05:31

Сочинец Корсоков получил штраф по статье о дискредитации армии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд в Сочи признал виновным в дискредитации российских вооруженных сил местного жителя Петра Корсокова, которого меньше полугода назад арестовывали по статье о пропаганде нацистской символики. 

Как писал "Кавказский узел", в мае 2022 года суд в Сочи арестовал на 15 суток Петра Корсокова за публикацию фото в соцсети, признав его виновным в пропаганде нацистской символики. Девушка Корсокова рассказала "Кавказскому узлу", что силовики задержали его дома - "стащили сонного с кровати", не дав одеться и обуться.

Публикация в соцсети, из-за которой Корсокову вменили демонстрацию нацистской символики, содержала сравнение численности членов партий "Единая Россия" и НСДАП в гитлеровской Германии - в подписи к фото указывалась, что российская правящая партия в 2022 году насчитывает в своих рядах более 8 млн человек, а в немецкой правящей партии в 1945 году числились 8,5 млн человек, указывал проект "ОВД Инфо"*.

Информация о новом административном деле Петра Корсокова появилась в базе Лазаревского райсуда Сочи 18 октября. По данным картотеки, протокол поступил в суд 14 октября и в тот же день был рассмотрен.

Мужчине назначили административное наказание по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил России), которая предусматривает для граждан денежный штраф. 

Сумма штрафа, назначенного Корсокову, в материалах суда не обозначена. Максимальный размер штрафа по этой статье составляет 50 тысяч рублей.

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* включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Жительница Калмыкии оштрафована за дискредитацию военных", "В отношении Мелиховой составлен третий протокол о дискредитации российской армии", "Пацифистское высказывание обернулось для ингушского имама вызовом в военкомат".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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