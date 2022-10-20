Открытие в Дагестане классов Росгвардии вызвало недоумение у пользователей соцсети

20 октября 2022, 21:36

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Решение властей Дагестана заняться пропагандой милитаризма среди детей выглядит странным на фоне множества нерешенных социальных проблем, включая состояние ливневок в Махачкале, указали пользователи Instagram*, комментируя сообщение об открытии в республике классов Росгвардии.

"Кавказский узел" писал, что после объявления о частичной мобилизации 25 и 26 сентября в Махачкале прошли масштабные акции протеста, они закончились массовыми задержаниями. Силовики задерживали и журналистов, освещавших протесты. Правозащитники сообщили о десятках уголовных дел после протестов. Сергей Меликов 28 сентября заявил, что события в Махачкале нельзя назвать протестами, так как "никаких лозунгов не было", а опубликованные в интернете кадры, на которых видны силовые методы разгона полицией митингующих, Меликов назвал срежиссированными.

В Дагестане открыты 14 росгвардейских классов, сообщила пресс-служба главы Дагестана. "Специализированные классы Росгвардии начали функционировать на базе 7-х классов школ Махачкалы, Каспийска, Избербаша, Дербента, Буйнакска, Хасавюрта, Кизляра, Кизилюрта и Левашинского района. В общей сложности в Дагестане теперь 16 «росгвардейских» классов – такого количества нет ни в одном регионе России", - говорится в сообщении от 19 октября на сайте главы Дагестана.

В церемонии открытия одного из классов принял участие Сергей Меликов. "Инициатива создания профильных классов Росгвардии в Дагестане принадлежит руководству Управления Росгвардии по РД и поддержана лично главой региона", - указано в сообщении.

Об открытии первого класса Росгвардии в махачкалинской школе для детей-сирот 14 мая информировал сайт Росгвардии.

Сообщение об открытии классов Росгвардии в шкодах Дагестана перепостил Instagram*-паблик "Новости Дагестана", на который подписаны 194 тысячи человек. К 21.10 мск публикация набрала 44 комментария.

Часть авторов комментариев возмутились "милитаризацией в школах". "Кроме как темой милитаризма, наш добрый вояка ничем не интересуется. Его бы на передовую, но прозябает в глубинке", - указал пользователь 60_90_90. "Всю молодежь забрали, теперь и за детей взялись", - отметил пользователь с ником __prikoly_yumor_pozitiv__.

"Меликов работает для благо кремлёвских чиновников. Явно собрались отправлять детей на войну после окончания школы", - написал rita232519. "Спасибо! Теперь наших детей с детства будут обучать, как воевать", - прокомментировала gilya_mz. "Пусть ходят туда дети и внуки наших чиновников", - предложил bbbbbbb3716.

Другие комментаторы указали, что в республике при этом есть множество нерешенных социальных проблем. "Меликов, тебе делать нечего? Займись канализацией, а не бегай по школам - при малейшем дожде город стоит", - отметил magomedkura44.

16 октября из-за дождей в Махачкале оказались затопленными несколько улиц, сообщила администрация города. Ситуация повторяется регулярно, а городские власти не решают эту проблему, заявили горожане в Telegram. Подтопления во время дождей в Махачкале регулярно создают проблемы пешеходам и водителям, пожаловались горожане, предложив властям Дагестана подключиться к решению проблемы с неработающими ливневками.

"Нам нужна первую очередь поликлиника, прежде чем военную школу открыть", - написала albina4188, не указав, в каком населенном пункте она живет. "А нам бы школу построили. Обещали к декабрю этого года построить, но ещё даже не начали школу №14 в Хасавюрте", - добавила mamaumarkhadzhieva.

Материалы о протестах против мобилизации в СКФО и ЮФО публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Мобилизация и протесты". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Мобилизация: как протестует юг России".

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.