Отсутствие импорта из Южной Осетии обесценило изменения в таможенном законодательстве

20 октября 2022, 15:47

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Принятый парламентом Южной Осетии о действии права ЕАЭС и российского законодательства в таможенной сфере не отразится на экономике Южной Осетии, так как она практически не поставляет в Россию товары, уверены экономисты Сергей Жаворонков и Наталья Зубаревич. Жители республики опасаются роста тарифов, в том числе на растаможивание автомобилей, но на данном этапе тарифы расти не будут, указал журналист Руслан Тотров.



"Кавказский узел" писал, что изменение в Таможенных правилах России осенью 2019 года, согласно которым лица с двойным гражданством для оформления вывоза машин в Россию должны внести залог, равный сумме растаможки, возмутили жителей Южной Осетии. 15 сентября 2020 года владельцы автомобилей провели митинг на КПП "Нижний Зарамаг", заявив, что из-за новых правил вывоза машин им приходится оставлять свои машины на территории Южной Осетии и въезжать в Россию на такси. Сотрудники пункта пропуска "Нижний Зарамаг" пропускают машины с номерами Южной Осетии в Россию, но автовладельцам приходится скрывать североосетинскую прописку, рассказали тогда автовладельцы.

Парламент Южной Осетии 18 октября принял законопроект "О действии права Евразийского

экономического союза и законодательства Российской Федерации в сфере таможенного регулирования на территории Республики Южная Осетия". Министр Юстиции Южной Осетии Олег Гаглоев пояснил, что предусмотрен согласованный переход на применение ставок Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза и ставок вывозных таможенных пошлин, действующих в Российской Федерации, при этом на сегодняшний день речи о повышении таможенных ставок и тарифных планов нет, сообщило ИА "Рес" 19 октября.

Старший научный сотрудник Лаборатории институциональных проблем Института экономической политики Гайдара Сергей Жаворонков отметил, что принятие этого закона имеет смысл только в случае, если Россия решила распространить на Южную Осетию свои правила — в том числе таможенные. "В экономическом смысле это значения не имеет — там нечего импортировать. Вряд ли это приведет к притоку новых средств. Имеющиеся, конечно, не заберут, но и новые, вероятно не дадут. Если говорить о собственно ЕАЭС, то там не одна страна, кроме России не будет высказываться за принятие Южной Осетии, даже де-факто — у всех есть свои сепаратисты и проблемы с границами" - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

17 июня Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана, который является членом ЕАЭС, заявил, что считает признанные (на тот момент) Россией ДНР и ЛНР квазигосударствами и вряд ли признает их независимость. "Если право наций на самоопределение в реальности будет реализовано на всем земном шаре, то вместо 193 государств, которые сейчас входят в ООН, на Земле возникнет более 500 или 600 государств. Конечно же, это будет хаос. По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию", — сказал он.

Директор региональной программы Независимого института соцполитики Наталья Зубаревич также подчеркнула, что принимаемый закон не имеет практически никакого экономического значения. "Там нет никакой экономики, только может быть ввозные товары" - сказала она корреспонденту "Кавказского узла"



Политический журналист Руслан Тотров отметил, что принятие закона было использовано сторонниками бывшего президента Анатолия Бибилова, обвинившими нынешние власти Южной Осетии в лицемерии. "Они говорят: вы критиковали любые шаги Бибилова по интеграции в таможенное пространство ЕАЭС, а идете той же проторенной дорогой. Здесь есть отличия. Без интеграции таможенных органов России и Южной Осетии не начнется финансирование государственной программы социально-экономического развития Южной Осетии на ближайшие три года. Таким образом, этот договор обернется совершенно осязаемыми экономическими выгодами для Южной Осетии", — сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Тотров подчеркнул, что по его данным, юго-осетинские чиновники, готовившие соглашение, в последние месяцы провели большую работу со своими российскими коллегами, добиваясь (и добившись) того, чтобы не были повышены таможенные тарифы. "Это то, что волнует всех жителей Южной Осетии. Потому что если тарифы повысятся — это ударит по жителям страны. В основном речь идет об автомобилях и если ставки за растаможивание вырастут до одинаковых с ЕАЭС, это будет кратное повышение, которое (сильно скажется) на жизни многих жителей Южной Осетии", - отметил Тотров



Принятие этого закона не означает движения Южной Осетии к статусу еще одного российского региона, подчеркнул Тотров. "И президент Южной Осетии Алан Гаглоев, и президент России Владимир Путин говорят о Южной Осетии как независимом государстве. В целом мы имеем дело с глубоко аппаратным процессом, направленном на расширение сотрудничества для социально-экономического развития Южной Осетии, что актуально, поскольку, по моим данным не все выделявшиеся средства осваивались» - заключил он/

13 мая президент Южной Осетии Анатолий Бибилов подписал указ о проведении референдума по вопросу о присоединении республики к России. 24 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не предпринимает каких-либо шагов по присоединению Южной Осетии к России, а сама постановка вопроса, вынесенного на референдум о присоединении республики, требует доработки с юридической точки зрения. 29 мая новый глава Южной Осетии Алан Гаглоев заявил, что формулировка референдума об объединении вызывает вопросы, а на следующий день приостановил действие указа о назначении референдума до завершения консультаций с российской стороной. 21 июня Гаглоев заявил, что Бибилов принял решение о проведении референдума без консультаций с Россией. Теперь, по его словам, после корректировки формулировки о проведении референдума вопрос вновь будет обсужден с Россией. Дмитрий Песков посоветовал властям Южной Осетии разобраться с юридическим казусом по поводу проведения референдума.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

*21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.