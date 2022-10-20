Дело Рабадангаджи Рабаданова дошло до суда

20 октября 2022, 14:31

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Ставропольском крае передано в судно дело Рабадангаджи Рабаданова. Он был задержан при расследовании дела о попытке теракта в Кисловодске и обвинен в участии в экстремистской организации.

Как сообщал "Кавказский узел", в марте 2021 года следователи заподозрили в создании ячейки организации "Ат-Такфир валь-Хиджра"* девять жителей Дагестана. С тех пор как в 2010 году группировка была признана экстремистской и запрещена в России, в разных регионах страны неоднократно проводились задержания ее участников. В Ставропольском крае были задержаны восемь предполагаемых членов организации "Ат-Такфир валь-Хиджра"*, отчиталось 22 июня краевое управление ФСБ. Уголовное дело против них расследуется по статье "Организация деятельности экстремистской организации". В июле на Старополье были задержаны еще семь человек, состоявших, по версии силовиков, в этой же организации, среди задержанных был и Рабадангаджи Рабаданов. Два участника объединения планировали взорвать административное здание ОМВД России по Кисловодску, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Главным следственным управлением Следкома по Северо-Кавказскому федеральному округу завершено расследование уголовного дела в отношении Рабадангаджи Рабаданова, участника запрещенного в Российской Федерации международного религиозного объединения. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации), говорится в релизе, опубликованном сегодня на сайте ведомства.

По версии следствия, Рабаданов принял участие в деятельности религиозного объединения, организованной его знакомым в городе Кисловодске Ставропольского края, направленной на установление мирового господства радикальной формы ислама и создание единого исламского государства. Он также принимал участие в сборах участников данного объединения, проводившихся регулярно с середины 2017 года по 21 марта 2021 года, где обсуждалась деятельность объединения, необходимость увеличения его последователей, идеологическая литература и труды проповедников.

Организация "Ат-Такфир валь-Хиджра"* (Обвинение в неверии и хиджра) появилась в Египте и получила распространение на Северном Кавказе, особенно в Кабардино-Балкарии в 1997-1998 годах. Сторонники организации относятся к салафитскому течению в исламе и отличаются жесткими требованиями к единоверцам. Они считают вероотступником любого, кто не совершает пятикратную молитву, даже если такой человек называет себя мусульманином, а также настаивают на недопустимости работы в структуре российских правоохранительных органов, говорится в материале "Кавказского узла" "Кабардино-Балкария: На пути к катастрофе. Предпосылки вооруженного выступления в Нальчике 13-14 октября 2005 года".

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* организация признана экстремистской по решению Верховного суда России, ее деятельность на территории страны запрещена.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.