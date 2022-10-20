Информационный вакуум исключил прогнозы о сроках мобилизации в Дагестане

20 октября 2022, 03:32

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Мобилизационная квота Дагестана и количество уже призванных на службу жителей региона не обнародуются, поэтому объективно судить о сроках завершения мобилизации в республике нельзя, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как сообщал "Кавказский узел", глава Дагестана Сергей Меликов вечером 17 октября в своем Telegram-канале заявил, что в республике процесс частичной мобилизации должен завершиться в скором времени. Пользователи соцсети напомнили, что мобилизация завершается решением президента России, а не главы региона. 18 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что мобилизация завершена в тех регионах, которые выполнили нормативы по численности, но по всей стране решение о завершении этого процесса пока не принято.

Дагестан является лидером среди регионов юга России по числу погибших на Украине военных и силовиков. С начала военной операции власти подтвердили гибель на Украине более чем 800 жителей юга России, в том числе 512 - из СКФО и 288 - из ЮФО.

Скорое завершение частичной мобилизации в Дагестане вероятно, поскольку республиканский военкомат проявляет избирательность в отборе, считает главный редактор издания «Молодежь Дагестана» Рамазан Раджабов.

По словам Раджабова, редакция его издания получила от военкомата республики соответствующее разъяснение. «Военкомат объяснил, что хотя закон не принят, но существует внутренняя установка не призывать на мобилизацию отцов трех и более детей, хотя такие люди могли оказаться среди мобилизованных до издания Минобороны этого внутреннего документа. Из этого можно сделать вывод, что план мобилизации завершается», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Журналист не исключает, что мобилизационная квота республики уже могла быть закрыта, поскольку «из Дагестана мобилизовано достаточно много людей». Вероятно, что от Сергея Меликова можно ждать заявления о завершении частичной мобилизации в регионе, подобное тому, которое сделал 17 октября столичный мэр Сергей Собянин относительно Москвы.

О том, как в Дагестане выполнили квоты по мобилизации, невозможно судить из-за недостатка данных, считает президент Фонда Центр политических технологий Борис Макаренко заявил., что недостаток данных не позволяет судить о том, справился ли Дагестан с мобилизацией и будет ли заявление об этом от Меликова.

«Мы не знаем исходных данных (потребностей военных), чтобы выносить суждения», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". При этом Макаренко считает, что у мобилизации как таковой нет никаких отдельных этапов, о которых ранее заявляла пресс-служба ростовского губернатора с военкомом.

3 октября пресс-служба губернатора Василия Голубева объявила, что Ростовская область полностью выполнила план по частичной мобилизации, уточнив, что "при получении дополнительного задания работа будет продолжена". 11 октября Голубев сообщил, что Ростовская область получила новое мобилизационное задание и приступила к его выполнению. В России нет новой волны мобилизации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков после отчета Голубева, а в профильном комитете Госдумы указали, что мобилизация не делится на этапы.

Военный комиссар Дагестана Дайтбег Мустафаев ранее подтверждал, что существуют региональные квоты мобилизации, отметил политолог Эдуард Уразаев. «Но при этом сказал, что не имеет права официально её озвучивать», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.