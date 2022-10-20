Власти отчитались о движении очереди на Керченскую переправу

20 октября 2022, 06:28

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Пропуска на паром в Крым ожидают 848 грузовых автомобилей, за сутки очередь сократилась на 195 машин, сообщил Оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", роль Керченской переправы возросла после взрыва на Крымском мосту 8 октября. Министр транспорта Крыма заявил 11 октября о начале работы на переправе четвертого парома, но администрация Краснодарского края 14 октября сообщила, что на линии работают три парома и один проходит техобслуживание. Водители жаловались на длительное ожидание в очереди и отсутствие информации о возобновлении движения фур по Крымскому мосту.

В ночь на 20 октября на перехватывающих стоянках у Керченской паромной переправы ждали пропуска 848 грузовых автомобилей. "Накануне на разных стоянках региона в очереди на переправу было 1043 грузовых автомобиля", - сообщил Оперативный штаб Краснодарского края в Telegram.

Больше всего грузовиков ждут пропуска на стоянках в Темрюкском районе, там находится более 400 машин. Чиновники утверждают, что "площадки для водителей обеспечены всем необходимым", в том числе пунктами обогрева и едой.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин вечером 19 октября отчитался в своем Telegram-канале, что "легковые машины и автобусы уже едут по левой части моста в обоих направлениях", а грузовики "используют паром или сухопутные маршруты через новые регионы".

Согласно сообщениям в Telegram-чате "Крымский мост и Керченская паромная переправа", время ожидания в очереди на паром составляет несколько суток. "Кто на паром стоит, как то очередь двигается?" - спросила днем 19 октября пользовательница Юля yulasev. "Три дня", - ответил ей Евгений. "Все стоит, сам 3 дня уже стою", - посетовал пользователь с ником "........".

"Кавказский узел" писал, что по обвинению в теракте на мосту из Краснодарского края в Крым арестованы восемь человек, в том числе как минимум один гражданин Армении.

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