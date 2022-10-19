Приговор оппозиционеру Алиеву оставлен без изменений

19 октября 2022, 12:32

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Верховный суд Азербайджана не удовлетворил жалобу главы "Партии граждан и развития" Али Алиева на приговор. Активисты уверены, что он наказан за критику в адрес властей.

Как писал "Кавказский узел", 13 января суд приговорил председателя "Партии граждан и развития" (ПГА) Али Алиева к пяти месяцам заключения, признав его виновным в клевете на пограничника Эмиля Джафарова. 15 апреля суд принял аналогичное решение по жалобе другого пограничника, Рамина Адилова. 27 мая стало известно, что бывший функционер правящей партии "Ени Азербайджан" Рамиз Геюшев подал частный иск к Алиеву, обвинив его в оскорблении. Алиев 7 июня объявил голодовку в знак протеста против третьего обвинения. 23 июня Ясамальский суд огласил Алиеву приговор по жалобе Геюшева и увеличил срок наказания по трем делам до одного года лишения свободы. 16 августа Бакинский апелляционный суд оставил в силе приговор по делу об оскорблении Геюшева. 30 августа адвокат Алиева заявил, что восемь дней уже не может посетить подзащитного, также на протяжении восьми дней Алиев не звонил по телефону родным. 1 сентября адвокат сообщил об угрозе жизни Алиева.

30 ноября 2021 года 14 человек, в том числе 13 пограничников, погибли при падении военного вертолета Ми-17 Госпогранслужбы во время учебного полета на авиаполигоне Гарагейбат в Хызынском районе, еще два офицера получили травмы. Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статье о нарушении правил полета или подготовки к полету. К крушению вертолета привели "грубые ошибки, допущенные пилотами" во время посадки: члены экипажа нарушили правила эксплуатации и не учли направление и скорость ветра, сообщила 20 декабря 2021 года Генпрокуратура Азербайджана. В интервью Youtube-каналу Osmanqızı TV 9 декабря 2021 года Алиев усомнился в правдоподобности того, что двое пограничников выжили, так как "у них на лицах даже не было царапинки". Пограничники Эмиль Джафаров и Рамин Адилов сочли это клеветой.

18 октября в Верховном суде состоялось рассмотрение кассационной жалобы Алиева на приговор, вынесенный в порядке частного обвинения по жалобе офицера пограничной службы Рамина Адилова, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат оппозиционера Джавад Джавадов.

По словам адвоката, сам Алиев отказался от участия в процессе, выразив таким образом недоверие по поводу объективности суда. Защита в ходе заседания просила отменить вердикт апелляционного суда по этому делу и вынести оправдательный приговор. "Однако суд не внял нашим доводам о том, что Али Алиев был подвергнут преследованию за оценочные высказывания в интервью СМИ. Причем, за это интервью он уже был наказан, и согласно принципам права, за одно и то же деяние не может быть повторного наказания. В конечном итоге суд оставил жалобу без удовлетворения", - сказал Джавадов.

Он пояснил, что в случае удовлетворительного решения суда срок заключения Алиева был бы сокращен на один месяц.

"Дело в том, что сначала суд приговорил Алиева по жалобе другого пограничника Эмиля Джафарова на пять месяцев лишения свободы. По жалобе Адилова срок наказания был увеличен до шести месяцев лишения свободы", - сказал адвокат.

Джавадов отметил, что после решения Верховного суда защита обратится в ЕСПЧ. "По первому делу Алиева мы уже обратились в ЕСПЧ, и наше заявление уже зарегистрировано в Страсбургском суде. По третьему делу - по иску Рамиза Геюшева - Верховный суд еще не рассмотрел нашу жалобу", - сообщил он.

Адвокат также проинформировал, что Али Алиев в скором времени предстанет перед судом по еще одному делу - об избиении. Якобы он избил своего сокамерника, уточнил Джавадов.

Наблюдавший за судебным процессом член НПО "Линия защиты" Зафар Ахмедов назвал рассмотрение кассационной жалобы "формальностью". "Все было предсказуемо, ибо дело Али Алиева откровенно политическое. Человека в течение года трижды осудили к тюремным срокам и на очереди - еще одно дело. Суды над ним не имеют отношения к праву - это политическая расправа. Его просто хотят сломать и склонить к сотрудничеству с властью. Не добиваясь этого, видимо его еще долго будут содержать в заключении", - сказал Ахмедов корреспонденту "Кавказского узла".

Аналогичного мнения придерживается и зампред партии Граждан и развития Заур Гасымов.

"Али Алиев является последовательным критиком власти. Для него нет никаких красных линий в оглашении правды об истинных целях власти и о том, куда они ведут страну этой политикой, отвечающей интересам узкой группы правящей элиты. Тюремными сроками его хотят сломать, но это тщетно", - сказал Гасымов корреспонденту "Кавказского узла".

В Верховном суде подтвердили информацию об отклонении кассационной жалобы Алиева.

Частный обвинитель Адилов оказался недоступен для комментариев.

"Партия граждан и развития" была учреждена 28 мая 2006 года частью членов "Партии национальной независимости Азербайджана", покинувших ее в результате раскола, произошедшего после парламентских выборов 2005 года. С тех пор ПГР возглавляет Али Алиев. Он является кандидатом биологических наук, преподавателем Азербайджанского медицинского университета. Алиев был выдвинут кандидатом на президентских выборах 2013 года, но ЦИК не зарегистрировала его кандидатуру. Правозащитники признали Алиева политзаключенным.