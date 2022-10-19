Объемы ввода жилья в строй снизились в четырех регионах СКФО

19 октября 2022, 10:34

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Дагестане и на Ставрополье объемы введенного в строй жилья снизились в сентябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в остальных республиках СКФО зафиксирован рост, сообщил Росстат.

Как писал "Кавказский узел", Дагестан по итогам января-июня 2022 года стал единственным регионом СКФО, где сократились объемы ввода жилья в строй. В остальных регионах объемы увеличились.

На Северном Кавказе в сентябре 2022 года введены в строй 497,9 тысячи квадратных метров жилья, это на 19,4% меньше, чем в сентябре 2021 года, следует из данных на сайте Росстата.

В четырех регионах СКФО объемы ввода жилья снизились: в Ингушетии на 58,6% (там в сентябре 2022 года введено в строй 7,8 тысячи квадратных метров жилья), в Кабардино-Балкарии на 46,3% (63,4 тысячи квадратных метров), в Дагестане на 28,6% (93 тысячи квадратных метров), на Ставрополье – на 21,5% (150,7 тысячи квадратных метров).

Рост показателя зафиксирован в Северной Осетии на 45,6% (28,1 тысячи квадратных метров), в Карачаево-Черкесии на 23,6% (20,2 тысячи квадратных метров), в Чечне – на 9,5% (134,7 тысячи квадратных метров).

Всего за январь-сентябрь в СКФО было введено 4,6 миллиона квадратных метров жилья, что на 34,9% выше, чем в аналогичном периоде 2021 года. Больше всего жилья сдали в эксплуатацию в Чечне (1,6 миллиона квадратных метров, рост в 3,3 раза), на Ставрополье (1,3 миллиона квадратных метров, рост 10,5%) и в Дагестане (605,4 тысячи квадратных метров, снижение показателя на 12,8%).

В целом в России в сентябре 2022 года ввели 9,4 миллиона квадратных метров жилья, что на 8% меньше, чем за аналогичный месяц 2021 года, следует из данных Росстата.

Этот показатель снизился впервые с декабря 2021 года, когда объем строительства жилья в России сократился относительно декабря 2020 года на 33% - до 11,4 миллиона квадратных метров, пишет РБК.

Напомним, в 2021 году большинство регионов СКФО и ЮФО показали небольшие объемы введённого в строй жилья. Самая плохая ситуация была в Ингушетии, которая оказалась на втором с конца месте в этом рейтинге. Дагестан занял в рейтинге 70-е место - в республике за год было введено 0,327 квадратного метра жилья на одного жителя. По мнению аналитиков, ключевые обстоятельства, которые повлияли на низкие темпы ввода жилья в Дагестане - пандемия коронавируса, снижение доходов населения, отток рабочей силы, введение эскроу-счетов, запрет точечной застройки и подорожание стройматериалов.

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